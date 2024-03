“Querida” di Carmen Nolasco: presentazione all’Accademia degli Erranti

BRINDISI - L'A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell'ambito delle attività dell' Accademia degli Erranti , programma Riusa Brindisi - Case di Quartiere, propone un nuovo appuntamento della rassegna Pagine Erranti in collaborazione con Brindisi città che legge e la Casa di Quartiere Minimus, gestita da WWF Brindisi.

L'incontro si terrà venerdì 22 marzo alle ore 19, presso la Sala Conferenze dell'Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 - Ex Convento delle Scuole Pie (1°Piano) , dove a cura dell'ente gestore, sarà presentato "Querida", il nuovo libro di Carmen Nolasco.

Hai subito una perdita? Recita una brochure. E propone un approccio evoluto per affrontare lo stress post traumatico. Melissa Brady ha perso suo marito in seguito a un naufragio: Pier Martin, giovane e ambizioso scrittore, è infatti scomparso in mare durante un’escursione in barca.

Il Centro Ricerca Terapia della Perdita vuole testare l’azione sinergica della psicologia e dell’intelligenza artificiale, e Melissa, insieme ad altre ventitré persone, aderisce al progetto come

volontaria.

Un thriller che è anche un’opportunità per esplorare uno scenario tecnologico che, prodigioso e inquietante, in realtà è già entrato a far parte della nostra vita.

L'autrice, Carmen Nolasco, ha lavorato per anni in Enel, come manager. E' laureata in Sociologia e ora che ha concluso la carriera manageriale, si dedica alla scrittura. Svolge anche attività di editor e di correttore di bozze.

Dopo i saluti dei gestori della Casa di Quartiere, la professoressa Sabrina Amorella, docente di lettere, avrà il piacere di dialogare con l'autrice.

Durante l'evento sarà possibile acquistare una copia del libro.

Ingresso libero, camminate insieme a noi tra le pagine erranti.