Reading letterario per “8 marzo donne in biblioteca”

SAN MICHELESALENTINO - L'8 marzo di ogni anno ricorre la Giornata Internazionale della Donna per ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze cui sono ancora oggetto in molte parti del mondo. Questa celebrazione si è tenuta per la prima volta negli Stati Uniti nel 1909, in alcuni paesi europei nel 1911 e in Italia nel 1922, dove si svolge ancora oggi.

Per l'occasione, l’assessorato alla Cultura del Comune di San Michele Salentino, guidato da Rosalia Fumarola, ha organizzato per martedì 8 marzo 2022, alle ore 20, presso la Biblioteca-Pinacoteca comunale “S. Cavallo”, un happening dedicato al reading letterario “8 marzo Donne in Biblioteca”.

Sarà un momento di riflessione e condivisione per ricordare insieme la "Giornata Internazionale della Donna" attraverso le letture di brevi testi a tema scelti dai partecipanti. Un'opportunità di dialogo e confronto sulla condizione femminile nell'arco degli anni fino ai giorni nostri e proiettata nel futuro.

“Non sarà un momento teatrale anche se non è da escludere che da questa esperienza ne possa derivare una più vicina al teatro – spiega l’assessora Fumarola. La direzione artistica è stata affidata a Paolo De Vita, attore, sceneggiatore e regista che, in questi giorni, ha incontrato le partecipanti per dare loro un imprinting iniziale e alcune lezioni di ‘lettura ad alta voce’, per arrivare preparati a quello che sarà un vero e proprio reading, tra l’altro piacevolmente accompagnato da intermezzi musicali. Donne che rappresentano donne. Una lettura che attraversa il vissuto di donne che lottano e che hanno lottato per quello in cui credevano.”

Giulia Ciraci, Angela Santoro, Lina Lodeto, Antonella Colucci, Chiara Chirulli Maria Argentieri e Lara Sardelli daranno voce agli scritti di donne che lottano o che hanno lottato per il riconoscimento dei loro diritti, come Margherita Hack, Oriana Fallaci, Bebe Vio, Marina Abramovic, Dacia Maraini, Alda Merini e tante altre. Gli intermezzi musicali saranno curati da Pompeo Gallone.

Ingresso su prenotazione al numero 0831.1771003. Obbligatori green pass e utilizzo della mascherina Ffp2.