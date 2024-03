San Giuseppe protagonista della storia, festeggiamenti in piazza Cavour

MESAGNE - Gli appuntamenti del Triduo in onore della festa del 19 marzo sono stati programmati nelle giornate del 16, 17 e 18 marzo presso la Chiesa di Santa Maria in Betlem tenendo a mente le parole di Papa Francesco: “San Giuseppe è un protagonista della storia e, come tale, un esempio costante: Giuseppe, sposo di Maria e testimone della logica dell’amore che è sempre una logica di libertà, e Giuseppe ha saputo amare in maniera straordinariamente libera. Non ha mai messo sé stesso al centro. Ha saputo decentrarsi, mettere al centro della sua vita Maria e Gesù”.

E sempre in onore del patrono della Chiesa universale e degli artigiani, nella Chiesa di Santa Maria, martedì 19 marzo alle ore 18 verrà celebrata la Santa Messa. A seguire, in piazza Cavour (nei pressi di piazza Porta Piccola) a partire dalle ore 19:30, si terrà la tradizionale sagra “ciciri e tria”, con degustazione di piatti tipici della tradizione locale, diverse le attività commerciali mesagnesi che hanno aderito all’iniziativa. La serata sarà allietata dall’esibizione del gruppo di musica popolare “I Sarchiatoria”, pizzica e non solo, mentre la banda cittadina “Fasano – Leo” percorrerà le vie del territorio parrocchiale. L’evento, a cura del comitato organizzatore della parrocchia di Santa Maria e del parroco, don Francesco Funaro, è patrocinato dall’Amministrazione Comunale.