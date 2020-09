Settimana di cinema nell’Atrio del Comune di Mesagne

MESAGNE - Il “Nuovo Cinema Paradiso” di Erchie organizza a Mesagne la rassegna “D’autore d’estate 2020”, un calendario di proiezioni promosso dalla Regione Puglia e finanziato dalla Fondazione “Apulia Film Commission” in partnership con il Comune di Mesagne. “Si tratta di una gradita occasione per vivere o rivivere alcuni capolavori del cinema d’autore in un interessante viaggio tra le pellicole di ieri e di oggi, che spaziano tra temi e sensibilità artistiche diverse”, ha commentato il sindaco Toni Matarrelli.

Si comincia martedì 1° settembre con “Parasite”, film Premio Oscar del 2019 del regista sudcoreano Bong Joon-ho. Gli appuntamenti proseguiranno ogni sera fino a lunedì 7 settembre nel Chiostro del Comune di Mesagne con doppia proiezione alle 20 e alle 22: “Un giorno di pioggia a New York” di Woody Allen il 2 settembre; “I Miserabili” di Jadj Ly il 3 settembre; “Tutto il mio folle amore” e “Nuovo Cinema Paradiso” di Gabriele Salvatores il 4 e 5 settembre; “Amarcord” di Federico Fellini il 6 settembre; si chiude il 7 settembre con “C’eravamo tanto amati” di Ettore Scola.

“Una degna conclusione che chiude un filone di intrattenimento culturale che l’Amministrazione comunale ha avviato col festival dei cortometraggi e con la seconda edizione del “Messapica Film Festival”, svoltisi nel mese di agosto nell’ambito della programmazione dell’estate mesagnese”, ha spiegato Marco Calò, consulente cittadino alle Politiche culturali.

L’ingresso è gratuito, per prenotazioni telefonare al numero 3880930378. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto della normativa anticovid.