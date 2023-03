Stagione di prosa: “Il colloquio” al cinema teatro Kennedy

FASANO – Le ansie, le paure, le incertezze, le aspettative, i sogni di chi si avvicina al mondo del lavoro. Ci saranno la determinata, il competitivo, il timido, l’introverso, lo sfacciato e un solo comune denominatore: la voglia di farsi assumere.

È “Il Colloquio”, il nuovo appuntamento della stagione di prosa del Comune di Fasano (in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese) che andrà in scena venerdì 31 marzo al cinema teatro Kennedy (porta ore 20, sipario ore 20.30). L’opera di Marco Grossi è con Giuseppe Scoditti, Fabrizio Lombardo, Alessandra Mortelliti, William Volpicella, Valentina Gadaleta, Marco Grossi, Alessandro Anglani e Augusto Masiello.

Lo spettacolo ruota attorno al tema del colloquio di lavoro e in particolare racconta l’aumento della competitività? dei tempi moderni. Vincere la competizione si presenta come una necessita? imprescindibile per non fallire.

«Con questo spettacolo torniamo a trattare un tema molto vicino ai giovani – spiega l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli –, un argomento di grande attualità con cui tutti nella vita ci siamo trovati a fare i conti».

Lo spettacolo, come nei precedenti appuntamenti della prosa, sarà preceduto dall’incontro della compagnia con il pubblico (ore 19, cinema Teatro Kennedy): «Un modo per curiosare dietro le quinte e soprattutto per avvicinarsi al mondo del teatro – spiega l’assessore –. Un'iniziativa che sta andando molto bene, che attrae i giovanissimi in particolare. Grazie a questo confronto con gli attori si riesce ad entrare ancora più nel vivo di una pièce, si comprende il lavoro che gli attori fanno sui personaggi e tutto quello che è necessario mettere in moto per allestire spettacoli teatrali della portata di quelli che ospitiamo in città. Ringrazio per la preziosa collaborazione oltre al Tpp, anche Equilibrio Dinamico e Vincenzo Losito in particolare per questo bellissimo ed innovativo progetto denominato appunto "Dietro le quinte", un'iniziativa apprezzata dal pubblico ed anche dagli stessi attori. Ringrazio le scuole in particolare il liceo Da Vinci e l'istituto Salvemini e l'associazione genitori Age di Fasano per aver risposto con entusiasmo a questa proposta progettuale».