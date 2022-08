Torna il festival degli artisti di strada a Torre Canne

Prezzo non disponibile

FASANO - Venerdì 26 Agosto alle 21 a ?orre Canne di Fasano ,l'appuntamento con ?treet Art- ???????? ??????? ?? ?????? una serata di allegria e divertimento con spettacoli ed attrazioni dislocati nel centro. Ci sarà il Giocoliere al Piazzale del Faro, i clown in Piazza del Porto, il Soccer Free style in Via Lago di Lesina ed una trampoliera itinerante

L'evento è organizzato da LabCommunications Eventi di Concetta Renna in collaborazione con l'Associazione "Il Faro"e patrocinato dal Comune di Fasano.

