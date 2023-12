Torna in Festival MusicaLucis con la musica dal vivo in via Forcella

FASANO – Continuano gli appuntamenti del Musicalucis, il festival d’inverno della Valle D’Itria, organizzato dall’Associazione Itriae Culturae con il sostegno del Comune di Fasano.

Il 29 dicembre, si aggiunge un nuovo appuntamento nel calendario fasanese. Parliamo del MusicaLucis Extra, che porterà la musica di tre artisti pugliesi nella splendida cornice di Via Forcella. Lo start è previsto per le 19.00 ed è affidato a Marea, il progetto di Mariachiara Gianfelice, cantautrice “sommersa” che si racconta attraverso il pianoforte, tra testi profondi e ironici. La sua musica rispecchia le contraddizioni umane con un sound che richiama alla tradizione cantautorale italiana e internazionale, subendo il fascino del pop e della musica da film. A seguire è in programma il live dei Buckwise, gruppo dream pop e IDM attivo dal 2018 che dal 2019 dà vita ad orchestrazioni sintetiche dal forte impatto emotivo con un percorso sonoro in perfetto equilibrio tra analogico e digitale che lascia spazio a interpretazioni mai univoche. I testi, in lingua inglese, risuonano in contesti eterei scanditi da incastri ritmici incalzanti. A seguire ci sarà il djset di Domenico Conte aka Disco Bizzarro, ricercatore di musica ad ampio spettro, con una selezione nostalgica e ironica che spazia dall’italo disco a chicche contemporanee.

Il 30 dicembre MusicaLucis si prepara ad accogliere l’anno nuovo a Fasano con Massimo Voci, con un set, ancora sotto i Portici delle Teresiane, che infiammerà il dancefloor dall’afro all’house, dal funk ai ritmi tropicali, dal jazz all’elettronica. A seguire uno dei nomi di punta di questa edizione: Populous, aka Andrea Mangia, dj e producer leccese i cui set sono dei caleidoscopici viaggi nelle dancefloor più esotiche.