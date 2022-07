Tra libri, pellicole in concorso e workshop , secondo giorno del Messapica Film Festival

MESAGNE - Secondo giorno per il Messapica Film Festival nelle location più belle della città di Mesagne. Martedì 19 luglio, alle 19 in Piazza Commestibili nell’ambito del MEFF LIBRI, presentazione del libro “Sovversive-manifesto contro gli stereotipi di genere”, il testo di Miki Agrawal che in 13 mosse smonta gli stereotipi di genere con una prospettiva pacifica e armonica. A dialogare con il pubblico la curatrice del testo, attivista e ricercatrice dell’Università della Calabria Laura Corradi e la professoressa di sociologia dell’Università del Salento Irene Strazzeri.

Le proiezioni dei film della giornata inizieranno alle 20.45 nella suggestiva Corte del Castello con “Una storia d’amore e di desiderio” di Leyla Bouzid, secondo film del concorso. L’incontro folgorante tra due ragazzi, la poesia erotica araba, il conflitto tra ragione e sentimento sono al cuore di questo film già applaudito al Festival di Cannes, che sarà accompagnato dalla sua protagonista Zbeida Belhajamor, giovane e talentuosa attrice con cui il pubblico potrà dialogare. Sempre alle 20.45, nel chiostro del comune, spazio al Meff Young, l’arena gestita dai più piccoli che presenteranno il capolavoro senza tempo di Tim Burton, “Edward mani di forbice”, una fiaba visionaria sulla diversità come ricchezza. Alle 22.30, nel Chiostro del Comune, verrà presentato il documentario “La carovana bianca” di Artemide Alfieri e Angelo Cretella, un’opera prima piena di umanità su una famiglia di circensi alla periferia di Napoli. Alle Officine Ipogee, dalle 16 alle 19 prenderà il via il primo dei tre workshop gratuiti del Meff “Come si fa un film” tenuto da una delle più importanti aiuto regista in Italia, Arianna dell’Arti, occasione preziosa per scoprire i segreti dietro la realizzazione di un film. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Info e programma su: www.messapicafilmfestival.it