Castello Alfonsino: visite dall'alba al tramonto la settimana di Ferragosto

BRINDISI - In occasione della settimana di Ferragosto, il Castello Alfonsino apre le sue porte ai visitatori dall'alba al tramonto, affinché tutti possano godere della sua immensa bellezza e ammirare i colori cangianti delle sue mura. Oltre alle tradizionali visite guidate, che si tengono tutti i giorni ai seguenti orari: 10-11-12-17-18-19, sono previsti i seguenti ulteriori appuntamenti:

Il 10 Agosto, giorno di San Lorenzo, avrà luogo una visita guidata straordinaria alle 6.30, mentre, per il 15 agosto , le visite guidate si terranno alle ore 10-11-12 del mattino e per il pomeriggio alle ore17:30-18:30-19:30. Il percorso di visita guidata, per la quale è prevista la prenotazione, ha inizio nei pressi del portale manierista, prosegue lungo l'area della darsena, attraversa l'antemurale cinquecentesco, tocca gli ambienti interni del Castello Alfonsino, compreso il salone di rappresentanza e prosegue lungo i camminamenti di ronda fino a giungere al Forte a Mare.

Maggiori informazioni e prenotazioni via email a: segreterialecolonne@gmail.com oppure al numero 3792653244