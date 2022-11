Vini e percorsi culturali in città: San Martino a Brindisi

Prezzo non disponibile

"Brindisi a San Martino" è promosso ed organizzato dal Distretto Urbano del Commercio di Brindisi, in collaborazione con il Comune di Brindisi e con il coinvolgimento delle Cantine locali, dell’Ais (Associazione Italiana Sommelier), del Museo Archeologico Ribezzo, della Collezione Archeologica Faldetta.

La manifestazione è stata pensata per promuovere le attività degli esercenti del Duc Brundisium, attraverso il coinvolgimento attivo di cittadini e clienti, in stretta connessione con il processo di valorizzazione della tradizione enologica del nostro territorio. Gli eventi si svolgeranno venerdì 11 novemnre, a partire dalle ore 16.

Le strade del vino

Cardine della manifestazione è il percorso alla scoperta delle produzioni autoctone delle cantine più prestigiose del territorio. Presso ogni punto vendita aderente, i sommelier professionisti dell’Ais terranno degustazioni guidate, ed ogni negozio diventerà il luogo di un viaggio del gusto attraverso l’esplorazione delle produzioni di 15 cantine pugliesi.

Percorsi culturali

MUSEO ARCHEOLOGICO RIBEZZO - Piazza Duomo

- Dalle 16.30. Percorso tematico gratuito: "La cultura della vite e del vino raccontata attraverso la collezione archeologica del museo Ribezzo"

Info e prenotazione: tel. 0831544257

COLLEZIONE ARCHEOLOGICA FALDETTA - Palazzina del Belvedere

- Ore 16.30. Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni - una questione di Gustum. I partecipanti saranno guidati nella preparazione di un vino aromatico.

- Ore 18.30 visita guidata tematica: "Da Dioniso a Bacco".

Info e prenotazione obbligatoria segreterialecolonne@gmail.com tel. 3792653244

Solidarietà

"Brindisi a San Martino 2022" è in stretta collaborazione con "Sorsi e Morsi di San Martino", evento a scopo benefico che si svolge l'11 e il 12 Novembre presso il Chiostro di San Paolo Eremita.

Grazie al pieno coinvolgimento degli operatori commerciali, in tutti gli esercizi aderenti all'iniziativa sarà possibile contribuire alla raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore automatico da installare all’interno dell’area del DUC, così da garantire un indispensabile servizio a tutti coloro che quotidianamente frequentano il centro commerciale di Brindisi.