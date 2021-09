Riaccende i motori la FIERA DELL’AUTO di San Michele Salentino, oltre 1.000 auto a prezzi di occasione

Anche quest’anno GestAuto Group si presenta ai suoi affezionati visitatori con la celebre Fiera dell’Auto che si tiene a San Michele Salentino (consacrata dai media “città dell'auto d'occasione”).

Famoso per essere l’evento di riferimento dell’auto d’occasione del Centro-Sud Italia, quest’anno ha deciso di organizzarsi con una fiera diffusa per garantire la massima sicurezza in questo periodo di continua emergenza sanitaria.

Quindi dal 25 settembre al 4 ottobre 2021, per tutti gli appassionati di auto o per coloro che ne stanno valutando l’acquisto, sarà l’occasione ideale per visitare le 7 concessionarie del gruppo:

Apruzzi Auto

Auto2C

Auto A.

Auto Pro

Balsamo Auto

Giovanni Apruzzi Automobili e

Prete Auto

Una fiera dell’auto diffusa per tutelare la salute dei visitatori

Sarebbe stato bello riprendere la classica Fiera dell’Auto che ha reso famosa Gestauto e San Michele Salentino, ma l’incertezza della situazione nazionale (e mondiale) ha spinto il gruppo a tutelare la salute dei suoi visitatori.

Quello che sarà sempre garantito ai visitatori di questo evento annuale sono le condizioni estremamente vantaggiose nell’acquisto di oltre 1.000 auto di occasione dei segmenti più vari: berlina, SUV, monovolume, familiare, coupé, decappottabile e anche veicoli commerciali.

Riprendendo le parole del presidente di GestAuto Group, Giuseppe Apruzzi:

“Abbiamo voluto creare fortemente questo gruppo di autosaloni riuniti di San Michele Salentino per migliorare l'offerta e tutelare maggiormente il cliente con delle azioni mirate alla serenità di un acquisto sicuro. In questi momenti è importante fare squadra e strutturarsi per offrire servizi di maggiore qualità per tutti i nostri clienti!”

Gestauto Group vi aspetta, nei suoi auto saloni a San Michele Salentino, dal 25 settembre al 4 ottobre.

Per maggiori informazioni sulla fiera, compresa la mappa completa delle 7 concessionarie, puoi visitare il sito ufficiale: https://www.fieradellauto.it/