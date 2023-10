Parco Buscicchio: un sabato all’insegna di sport, festa e mercatini

Sabato 7 ottobre torna con la terza edizione a Parco Buscicchio “Parco in Festa”. Legami di comunità ripropone il format che ha caratterizzato i primi anni di attività della Casa di Quartiere del quartiere Sant’Elia. Un momento di aggregazione, in cui il divertimento e inclusione si incontrano per dare vita a una giornata di attività rivolte prevalentemente ai più piccoli.

Appuntamento per sabato 7 ottobre (mattina dalle ore 09.30 alle 12.30; pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30) in Via Andrea Mantegna n.10.

Il programma della giornata

Dalle 10:00

- Asd Ginnastica Brindisi;

- Associazione Fiab Brindisi (Attività: Progetto “Bici è bello” impariamo ad andare in bici. Bambini dai 6-10 anni con la bici);

- Asd Eurovolley Brindisi;

- Asd Appia Rugby Brindisi;

- Scuola Popolare di Tennis;

- Laboratorio Creativo Scuole Aperte Partecipate;

- Stand (Esposizione) “Biblioteca Sociale Partecipata”;

- Asd Robur;

- Asd Brindisi Karate;

- Tiro con l’arco;

- Asd San Lorenzo da Brindisi;

- Alpha studio laboratorio narrare con lo yoga “QIn Yoga” Bambini 4-8 anni e Laboratorio percorso ben essere “Bagno di Foresta” Shirin yoku per adulti. (Abbigliamento comodo e copertina/Foulard);

- Mercatini – Esposizioni artistiche – food.

Dalle 16:30

Festa inizio Catechesi con le due comunità Parrocchiali Parrocchia Cristo Salvatore - Brindisi -Sant'Elia e Parrocchia San Lorenzo da Brindisi - Brindisi - Sant'Elia Saluti del Mons. S.E. Indini

Segue Animazione con Venti & Venti