“La luce è speranza e magia”: il Natale a San Vito dei Normanni

SAN VITO DEI NORMANNI - “La luce è speranza e magia”: è questo il messaggio che l’amministrazione comunale di San Vito dei Normanni vuole trasmettere a tutti i cittadini.

"Le tenebre rappresentate dall’emergenza Covid non devono spegnere la speranza di una luce in fondo al tunnel. Le luci e gli addobbi vogliono essere un messaggio di fiducia per tutti i sanvitesi e in modo particolare per tutti coloro che hanno sofferto e continuano a soffrire per gli effetti della pandemia. Il Natale quest’anno sarà diverso, insolito, fuori dall’ordinario e l’attesa ci fa sperare in un domani migliore". Si legge nella nota dell'amministrazione comunale.

"Non ci potranno essere abbracci e scambi di auguri quest’anno, perciò illumineremo il cuore della città a partire dall’albero in piazza, continuando con il presepe nella Chiesa di S. Giovanni, le proiezioni artistiche lungo il corso, sulla facciata della Chiesa Madre e sulla piazzetta di via Regina Margherita, senza dimenticare le rotatorie. Tutte queste luci ci avvicineranno, facendoci sentire meno soli".

"Ringraziamo tutti i commercianti e i cittadini che, nel loro piccolo, hanno voluto spontaneamente addobbare strade e balconi, in segno di un buon augurio. Tuttavia, le luci non sono l’unico modo per sostenerci vicendevolmente: come Amministrazione Comunale ricordiamo l’importanza di fare acquisti nella nostra città, aiutando i nostri commercianti, una categoria particolarmente colpita dalla pandemia. Daremo il via all’accensione il 13 dicembre, giorno in cui ricorre la festività di Santa Lucia".