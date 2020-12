Mercatino del baratto a Serranova: "Scambiamo tutto"

Le cose di cui non abbiamo più bisogno (giochi, vestiti, piccoli mobili, oggetti vari ecc...) possono far felice qualcun altro. “Co-Se”, la Cooperativa di Comunità di Serranova organizza per il 20 dicembre, dalle ore 9 alle 16, presso l'area picnic adiacente al Centro Visite di Torre Gauceto a Serranova, un mercatino di scambio (baratto) a cui tutti possono partecipare.

È prevista una fase di consegna e selezione, previa comunicazione al 3516676162, ogni mattina a partire da sabato 12 dicembre fino a giovedì 17. Tutte le ose che non verranno scambiate al termine del mercatino non verranno perdute, ma donate dalla Cooperativa a chi più ne ha bisogno Tutti possono partecipare.