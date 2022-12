"Merry Christmas": festa per bambini e famiglie in piazza a cura della parrocchia

SAN PIETRO VERNOTICO - Festa in piazza del Popopo a San Pietro Vernotico a cura della parrocchia SS Maria Assunta. In programma posta di Gesù bambino, bolle di sapone, sputafuoco, artisti di strada, pettole, vin brulè e tanto altro. L'appuntamento è per venerdì 23 dicembre dalle 18.30. L'iniziativa è patrocinata dal comune di San Pietro Vernotico e si inserisce nel programma degli eventi natalizi organizzati dall'amministrazione comunale.

"Con la manifestazione Merry Christmas (posta di Gesù bambino, bolle di sapone, sputafuoco, artisti di strada e tutta la magia del Natale) i ragazzi, gli adulti e le famiglie della parrocchia Matrice vogliono ricordare a tutta la popolazione che Gesù è venuto per liberarci dalle tenebre del male e donarci la Luce della salvezza; e augurare che la nascita di Gesù Cristo Salvatore rinnovi i cuori, susciti il desiderio di costruire un futuro più fraterno e solidale e porti a tutti gioia e speranza. Buon e Santo Natale". Scrive don Benedetto Strumiello, parroco della chiesa matrice.

Per quanto riguarda gli eventi dell'amministrazione comunale, oggi, giovedì 22 dicembre Babbo Natale aspetterà tutti i piccoli nel suo villaggio con gli elfi e tanta tanta animazione per ricevere la letterina in Piazza del Popolo a partire dalle ore 17.00. L' evento sarà riproposto venerdì 23 Dicembre in Via Lecce (Largo Osanna).