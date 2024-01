“Mio fratello, tutta una vita con Peppino”: presentazione a Cellino San Marco

CELLINO SAN MARCO - Giovanni Impastato è il fratello minore di Peppino, ucciso in Sicilia nel 1978 all’età di 30 anni da Cosa Nostra. Giovanni da tempo va in giro per l’Italia per diffondere messaggi di legalità nel nome e nel ricordo del fratello Peppino, giornalista fondatore di “Radio Aut”, la cui storia è stata raccontata nel film “I cento passi”. Tra le tappe di Giovanni Impastato anche Cellino San Marco, in collaborazione con Avviso Pubblico, l'associazione culturale il Cerchio delle Idee, l'associazione Antiracket San Marco, con il patrocinio del Comune.

Lunedì 8 Gennaio Alle ore 18, in sala XXV Aprile, la presentazione del suo ultimo libro, “Mio fratello, tutta una vita con Peppino”.