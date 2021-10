"The Theatre of the Mind": disforia di genere e transizione al Caffè Nervegna

BRINDISI - La caffetteria letteraria Nervegna apre le porte ad un progetto video-fotografico di Loredana Denicola. The Theatre of the Mind, questo il titolo del lavoro, sarà presentato al pubblico sotto forma di una rassegna di video-arte e fotografia, a cura di Ilaria Caravaglio e Valeria Gatti. Ogni giovedi alle 19 30, a partire dal 16 settembre e fino al 28 ottobre, nel giardino della Caffetteria si terrà un incontro, alla presenza di artista e curatrici, in cui sarà presentato e proiettato uno dei 7 video che compongono il progetto.

Come in una sorta di viaggio esplorativo nelle sfaccettature della mente umana, per ritrovarsi poi a confrontarsi sulle riflessioni che scaturiscono da ogni video, da ogni storia, da ogni persona protagonista.

Il video ed alcune foto resteranno poi in esposizione nello spazio interno della caffetteria per tutta la settimana, fino al giovedi successivo. The Theatre of the Mind (Il Teatro della Mente) è un progetto video-fotografico basato sulla fiducia, sull’esplorazione di sé stessi attraverso l’altro come arricchimento e scoperta, sull’accettazione perché tutto ciò che ci irrita negli altri dice qualcosa di noi.

Quali sono i nostri pensieri? Siamo liberi da paure, condizionamenti e pregiudizi?

Domani, giovedì 7 ottobre alle ore 19 30 ci sarà la video- documentazione di Stephanie, finalmente sono io, una donna! Si parlerà di disforia di genere, di percorso di transizione. L’omosessualità e la transessualità sono per molti ancora sconosciute. Si ha repulsione perché mettono in discussione la loro opinione di ‘normalità’. Si va incontro a pregiudizi sociali pari a quelle per il razzismo e per tutti i gruppi di minoranze che in passato hanno subito violenze, soprusi e altre forme di pregiudizi, isolamenti, emarginazioni e altre forme di violenze e discriminazioni. Perché continua a mancare soprattutto tra I banchi di scuola la formazione al genere che permetta di capire e rispettare le variabilità umane, superare la paura del diverso e prevenire, invece di combattere l’omofobia, la trasfobia e il cyberbullismo.

A scuola bisogna che si insegni il rispetto dell’altro, la comprensione delle somiglianze e delle differenze tra maschi e femmine, la libertà di immaginare il proprio futuro in modo conforme al proprio modo di essere e di sentire. Nelle scuole si dovrebbe insegnare che i maschi come le femmine hanno bisogno di tenerezza e che tale bisogno non è sinonimo di debolezza. Si dovrebbe insegnare che la donna non è la schiava dell’uomo e che i maschi, i padri, debbono prendersi cura dei propri figli come fanno le loro mogli e che tale cura non è una esclusiva delle donne. Basterebbe più rispetto, ascolto e amore per creare un mondo migliore.

Qui sotto il programma delle settimane successive:

• Giovedi 7 Ottobre - Stephanie, finalmente sono io, una donna

• Giovedi 14 Ottobre - Louis Gray Magus è il mio alter ego

• Giovedì 21 Ottobre - Tacco Matto, io sono le mie emozioni

• Giovedì 28 Ottobre - Graça, una bambina di 6 anni e i suoi cani immaginari

Ciascun video ha una durata che varia dai 25 ai 50 minuti. I video sono in lingua Inglese con sottotitoli in Italiano curati da Loredana Denicola e dai professori Francesco Bucci, Barbara Baldassarre, Francesco Tommasi e Rita Greco. Website https://www.loredanadenicola.com/. Instagram Loredana_denicola