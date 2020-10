La “Resilienza” di Ada Corsa. Giovedì la presentazione del libro

Il Polo Bibliomuseale di Brindisi e l’Inner Wheel di Brindisi (presidente Maria Muscogiuri Palumbo) organizzano per giovedì 15 ottobre, alle ore 17.30, presso l’Auditorium del Museo Archeologico “F.Ribezzo”, in piazza Duomo, a Brindisi, la presentazione del libro “Resilienza” di Ada Corsa. L’evento culturale rientra nella rassegna culturale “Il mio libro va in Biblioteca-Dialogo dell’Autore con l’altro da sé”, avviata dal Polo Bibliomuseale di Brindisi già nel novembre del 2019, l’iniziativa, voluta fortemente dalla direttrice, arch. Emilia Mannozzi, prevede la presentazione di libri di autori principalmente locali, con discussione e coinvolgimento anche della cittadinanza.

Ogni autore converserà e dialogherà sui contenuti della sua opera anche con “l’altro da sé”, con cui egli stesso si rapporta alla ricerca del suo vero “volto”. L’uomo, in effetti, si realizza pienamente ed esiste autenticamente solo nel rapporto con l’altro da sé, l’altro “io”. Ed è questo l’unico modo per ritrovare, in fondo all’animo, “l’uomo nell’uomo. Ogni autore poi, al termine dell’incontro, dona il proprio libro sia al “Presidio di Lettura”, istituito nell’ex Convento S. Chiara e sia al Museo “Ribezzo”.

“Resilienza” è il racconto autobiografico di Ada, una donna rinata dopo un periodo burrascoso e che, con coraggio, ha deciso di raccontare il suo percorso interiore. Protagonista, però, non è il “folletto capriccioso” (come lei chiama la sua malattia), ma la donna, la madre, la moglie… la guerriera. Quello di Ada è un diario, scritto giorno dopo giorno, in cui vengono raccontate le emozioni vissute: dal dolore alla paura, dalla rabbia alla meraviglia, dalla compassione alla gioia. In questo libro elemento fondamentale è l’amore, in tutte le sue forme. L’opera sottende un messaggio: cioè “Ripartire da sé stessi”. Solo in questo modo è possibile affrontare la vita e rinascere dalle ceneri come una fenice, proprio come ha fatto Ada, morta e poi rinata. Dialogherà con l’autore Mirella Tondo (altro da sé d’elezione), presidente Andos Brindisi, (Associazione Donne operate al seno). Introduce e modera Renato Rubino.

