"Storia della Democrazia Cristiana 1943 – 1993”: a Brindisi la presentazione del libro

BRINDISI - Venerdì 19 aprile aprile, a partire dalle ore 18,00, nella sala Colonna Romana di Palazzo Granafei – Narvegna sita in Via Duomo n. 20 a Brindisi, si terrà la presentazione del libro “Storia della Democrazia Cristiana 1943 – 1993”, edito dal “Il Mulino”, organizzata dal Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (Meic) Diocesi di Brindisi – Ostuni, con il patrocinio della Città di Brindisi, della Pastorale Sociale – Arcidiocesi di Brindisi – Ostuni, dell’Associazione per La Vita e di Azione Cattolica Brindisi – Ostuni.

L’evento prevede gli indirizzi di saluto di Michele Sgura (presidente diocesano Meic Brindisi-Ostuni), di Giuseppe Marchionna (sindaco di Brindisi), don Franco Pellegrino (vicario generale Diocesi Brindisi – Ostuni), don Mimmo Roma (delegato arcivescovile per le questioni sociali e tutor del Progetto Policoro) e l’intervento del coautore professor Giorgio Vecchio (ordinario di storia Contemporanea presso l’Università degli Studi di Parma), con l’introduzione e la conduzione dell’avvocato Mario Monopoli (Meic Ostuni), cui seguirà un dibattito di quanti vorranno dare il proprio contributo alla riflessione che ne scaturirà.

L’opera, “la Storia della Democrazia Cristiana (1943-1993), pubblicata dal Mulino, sta conoscendo un inatteso successo frutto del lavoro di tre storici, professori universitari, nelle persone di Guido Formigoni, Paolo Pombeni e Giorgio Vecchio.

Le presentazioni del libro, infatti, si susseguono in numerose città italiane, da nord a sud. Gli autori hanno anche avuto la possibilità di consegnarne una copia al Capo dello Stato, il cui nome – come quello del padre Bernardo e del fratello Piersanti Mattarella – ricorre molte volte nelle pagine del libro.

Uscito nella ricorrenza dell’80° della fondazione e nel 30° dello scioglimento della DC, il volume ripercorre quindi mezzo secolo di storia italiana, cercando per la prima volta di offrire una equilibrata ricostruzione delle vicende di quel partito. Evitando sia nostalgiche apologie sia demonizzazioni altrettanto acritiche. Dalle origini nel tempo della II guerra mondiale fino al drammatico epilogo sotto i colpi dei cambiamenti della società italiana e del panorama internazionale – oltre che delle inchieste di Mani Pulite – la storia della DC è qui ripercorsa in tutti i suoi passaggi: l’epoca di De Gasperi, il passaggio dal centrismo al centrosinistra, la tragedia di Moro, i contrastati rapporti con la Chiesa e con gli Stati Uniti e via dicendo.

Il libro contiene molti elementi di riflessione, anche indirettamente rivolti verso l’attualità, dal momento che affronta nodi quali quello del rapporto tra fede religiosa e politica o quello tra leaderismo e collegialità.

