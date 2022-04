Sport, mare, ambiente: presentato “Primo Mare”, le iniziative per il primo maggio a Brindisi

BRINDISI - “Primo Mare” è il titolo del Primo Maggio del Mare di Brindisi, una iniziativa pilota che prende forma quest’anno in virtù della coprogettazione tra l’amministrazione comunale di Brindisi e diverse realtà che si occupano di sport, mare ed educazione

ambientale in città, con la partecipazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi e il supporto tecnico di Decathlon. Tante discipline sportive legate al mare, attività in natura e rivolte alla promozione della cultura del mare e dello sport, saranno accessibili gratuitamente a tutti i brindisini e ai visitatori, tra dimostrazioni e la possibilità di prendervi parte direttamente, in occasione della Festa dei Lavoratori.

“L’iniziativa del Primo Maggio - ha detto l’assessore al Turismo Emma Taveri nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è svolta stamani al Marina di Brindisi - si inserisce in un dialogo con il territorio che mira a creare una nuova offerta turistica. Si tratta di una edizione zero, pilota, che realizza una rete tra le maggiori realtà associative del territorio e ne ne valorizza e riconosce il protagonismo. Una modalità che si lega al lavoro partecipato promosso dall’assessorato e alla candidatura che stiamo costruendo, sempre in modo condiviso per il bando regionale di implementazione dei servizi dell’Infopoint, nella quale immaginiamo anche attività legate al mare. Sottolineo la partecipazione di Decathlon che sposa un progetto di valorizzazione dello sport con finalità turistiche e contestualmente diventa parte integrante di un percorso che si propone di rafforzare il concetto di destinazione”.

“Primo Mare contempera la duplice finalità - ha aggiunto l’assessore allo Sport Oreste Pinto - di promuovere il territorio attraverso lo sport e di dare linfa alla pratica sportiva dopo due anni di pandemia che hanno abbattuto del 56 percento la platea di praticanti stabili. Lo sport è economia e socialità, per cui mi piace vedere questa giornata come una restituzione del territorio allo sport con le tante discipline legate al mare, un’occasione per dare vetrina a molteplici realtà che lavorano spesso lontano dai circuiti mainstream. La pandemia ha spostato l’attenzione sui valori fondanti di una comunità, e il mare rappresenta per Brindisi un fattore connaturato”.

Programma della giornata sulla pagina-evento rebrand.ly/PrimoMare dove è possibile scegliere l’attività ed effettuare la prenotazione attraverso il link Eventbrite riportato.