Gli eventi estivi a Brindisi: spiccano i Morcheeba e Drusilla Foer

BRINDISI - Appuntamenti tradizionali e novità assolute costituiscono “Un mare di eventi” che caratterizzeranno la stagione estiva a Brindisi. Il programma, presentato oggi a Palazzo di città, è già entrato nel vivo con la regata internazionale Brindisi-Corfù e proseguirà con tanti appuntamenti culturali, sportivi, artistici e musicali sfruttando luoghi ormai diventati ambìti e spazi naturali che la città offre.

Tra questi l’ex capannone Montecatini, che ospiterà il concerto dei Morcheeba (9 agosto) e il recital «Eleganzissima Estate» con Drusilla Foer (10 agosto), e la scalinata di Virgilio su cui si avvicenderanno gli autori più importanti della rassegna culturale “Il Segnalibro”. Inoltre: La tappa del Giro d’Italia a vela in programma sul lungomare Regina Margherita (27-29 giugno); la Regata del Grande Salento “Brindisi-Valona” con partenza dal fanale di Punta Riso (7-10 luglio); il Festival del Blues, in piazza Santa Teresa (23-24 luglio); gli appuntamenti del Barocco Festival Leonardo Leo in programma ad agosto e settembre; il Brindisi Performing art Festival, in programma fra il lungomare e la scalinata Virgilio dal 17 agosto a novembre; il concerto all’alba di Bungaro all’isola di Sant’Andrea (31 luglio); la Stracittadina brindisina, gara podistica su strada con partenza sul lungomare (4 settembre).

Un tassello importante è rappresentato dallo sport che sarà portato anche in piazze, parchi e lungomare, sfruttando lo specchio acqueo naturale del porto interno.

“È un programma in stretta connessione con il mare - spiega il sindaco Riccardo Rossi - che rappresenta per noi l’elemento di destinazione che ci contraddistingue. L’attenzione verso questa città è cresciuta in questi anni e lo testimoniano i dati dell’aeroporto e quelli del settore alberghiero. Di questo siamo soddisfatti e su questo continueremo a lavorare”.

“Dai grandi eventi alle visite guidate, si tratta di un calendario variegato e in divenire - prosegue l’assessore al Turismo Emma Taveri -; speriamo, infatti, di poterlo integrare con il budget aggiuntivo della Regione Puglia, con cui abbiamo un dialogo serrato, e con il bando dell’Info Point per poter offrire eventi ed escursioni dal centro alla costa. È, inoltre, in corso un dialogo con le compagnie crocieristiche per attività sportive esclusive legate al mare”.

“Il Teatro Pubblico Pugliese sta partecipando attivamente al processo di sviluppo di questo territorio, non solo ad un calendario di eventi. Importante è anche la politica dei luoghi, attraverso cui si scoprono o riscoprono spazi straordinari della città”, lo dichiara Roberto Romeo consigliere di amministrazione del Tpp

PROGRAMMA

Associazione Nino Rota

fino a dicembre

BRINDISI CLASSICA… e non solo

Stagione concertistica 2022 - XXXVII edizione

23 giugno ore 20.30: «Visioni d’insieme» - Chiostro di San Paolo Eremita

2 luglio ore 20.30: «Movies music» - Chiostro di San Paolo Eremita

8 luglio ore 20.30: «Conjunto el duende» - Chiostro di San Paolo Eremita

Programmazione fino al 16 dicembre

Associazione culturale “Porta d’Oriente”

IL SUD DI PASOLINI

fino al 25 giugno: Mostra d’arte - ore 10-12 e 16-20

21 giugno: Presentazione libro «Pasolini prima di Pasolini» - ore 19.30

22 giugno: Letture da «Scritti corsari» - ore 19.30

23 giugno: Concerto a cura dell’ass. “Pietrevive del Salento” - ore 19.30

Ex Convento Scuole Pie

Collettivo ImmaginAbile

fino al 26 giugno

PALIO DI SANT’ELIA

Il primo palio urbano d’Italia

Calcio di strada, pallavolo, pallacanestro, touch rugby,

ciclismo, corsa cucina, sfide improbabili, arti urbane

Quartiere Sant’Elia

Circolo Nautico Porta d’Oriente

dal 24 al 26 giugno

ADRIATIC CUP - MOTONAUTICA

Campionato Mondiale F4

Campionato italiano GT30

Campionato italiano Formula Junior

Campionato regionale Moto d’acqua

Lungomare Regina Margherita

Associazione Parsifal

24, 25 e 26 giugno

MUSICA SULL’APPIA

Festival di musica vocale da camera

Chiostro di San Paolo

Nuovo Teatro Verdi

Castello Svevo

Asd Robur Brindisi

27 giugno - 2 luglio ore 17-21

BRINDISI PORTA DEL SALENTO - VIII edizione

Basket under 13 outdoor

Parco Maniglio

27 giugno ore 21

ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI

TOUR NELLA BELLEZZA

Direttore M° John Axelrod

Nuovo Teatro Verdi

Difesa Servizi

con SSi Sports & Events e Marina Militare

dal 27 al 29 giugno

MARINA MILITARE NASTRO ROSA TOUR

Giro d’Italia a Vela

Lungomare Regina Margherita

3luglio Entertainment Srls

3 luglio ore 21

NOTE ROSA

Arte e cultura al femminile in Puglia

Piazza Sottile-De Falco

Associazione culturale Aeneis 2000

dal 4 al 24 luglio

24 SCATTI BIKE: L’UOMO E LA BICICLETTA

Mostra fotografica internazionale

Palazzo Granafei-Nervegna

Comune di Brindisi

Idea e dir. artistica Marcello Biscosi e Anna Maria Calabrese

5 luglio ore 18.30

CARRÀINBOW

Picnic Party con omaggio a Raffaella Carrà

e riflessione-confronto sui diritti civili

Parco del Cillarese

Feltrinelli Point Brindisi

dal 6 al 27 luglio

IL SEGNALIBRO

La rassegna letteraria della città di Brindisi

Scalinata Virgilio - Ex Convento Scuole Pie

Lega Navale Italiana - Sezione di Brindisi

dal 7 al 10 luglio

REGATA DEL GRANDE SALENTO BRINDISI-VALONA

7 luglio: ore 07.30 Partenza della regata con arrivo a Valona

8 luglio: ore 18.30 cerimonia di benvenuto

9 luglio: ore 10 Veleggiata Baia di Valona

9 luglio: ore 19.30 premiazione regata “Brindisi-Valona” e veleggiata “Baia di Valona”

10 luglio: libero rientro

Asd Circolo Remiero Brindisi

16 luglio ore 18-20.30

BRINDISI IN VOGA

Vuiandu rrenta rrenta alla banchina

Parata di imbarcazioni, lance a remi, schifarieddi,

canoe, kajak, barche a vela, sup, surf, kitesurf, tavole e sub

Lungomare Regina Margherita

Associazione culturale All Music

23 e 24 luglio ore 21.30

FESTIVAL BLUES CITTÀ DI BRINDISI

La musica dell’anima

Piazza Santa Teresa

da agosto a settembre

ARTISTI DI STRADA

Itinerante sul lungomare Regina Margherita

da agosto a settembre

BAROCCO FESTIVAL LEONARDO LEO - XXV edizione

Festival itinerante di musica antica

Compagnia d’Arte Dinamica Alpha ZTL

dal 17 agosto a novembre

BRINDISI PERFORMING ARTS FESTIVAL

Festival di arti performative

inaugurazione 17 agosto con i Chromophobia (lungomare - Scalinata Virgilio)

itinerante in provincia di Brindisi

Teatro Pubblico Pugliese

28 luglio ore 22, 12 agosto ore 21.30

IL CIELO D’ESTATE

Visita guidata del cielo con osservazione delle costellazioni e della luna piena

Isola di Sant’Andrea

Teatro Pubblico Pugliese

31 luglio ore 5

BUNGARO: CONCERTO ALL’ALBA

Bungaro in “Albanauta”

Isola di Sant’Andrea

Associazione culturale AFO6

9 agosto ore 21

MORCHEEBA IN CONCERTO

Cinzella Festival

Biglietteria: rebrand.ly/morcheeba e rebrand.ly/morcheeba1

Capannone ex Montecatini

Teatro Pubblico Pugliese

10 agosto ore 21

DRUSILLA FOER in ELEGANZISSIMA

Biglietteria: rebrand.ly/drusilla e negozi fisici Vivaticket

Capannone ex Montecatini

Endas provinciale Brindisi

28 agosto

LA SCALINATA DEI PITTORI

Esposizione di cinquanta artisti pugliesi

Scalinata Virgilio

Asd Atletica Amatori

4 settembre ore 9

STRACITTADINA BRINDISINA - XIV EDIZIONE

Gara podistica di corsa su strada

Partenza lungomare Regina Margherita

Associazione Pugliesi nel Mondo

29 ottobre

PUGLIESI NEL MONDO

Eccellenze pugliesi: cerimonia di premiazione

Nuovo Teatro Verdi