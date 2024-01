“Radici Sonore”: San Pietro festeggia l'anniversario di nascita di Domenico Modugno

SAN PIETRO VERNOTICO - Si chiama “Radici Sonore” lo spettacolo che andrà in scena martedì 9 gennaio prossimo presso il teatro Don Bosco di San Pietro Vernotico per commemorare il 96esimo anniversario della nascita del cantautore Domenico Modugno. L’evento si aggiunge a un altro appuntamento dedicato all’artista che ha fatto la storia della musica italiana: domenica 7 gennaio verrà inaugurata un’opera a lui dedicata davanti all’abitazione dove ha vissuto, in via Brindisi, 24 a San Pietro Vernotico.

Una carrellata di musica, canzoni e ricordi, con la regia di Vincenzo Bracciale, ideatore e curatore dell’opera, quella che andrà in scena il 9 gennaio al Don Bosco. L’idea di rendere omaggio all’illustre cantautore con un’opera e uno spettacolo in occasione del suo compleanno è nata in seno all’associazione culturale Astra. Ha visto il patrocinio del Gal Terra dei Messapi, del comune di San Pietro Vernotico e al quale hanno collaborato diverse associazioni cultuali locali: “Domenico Modugno”, “Proposte”, “Caffè Letterario S.P.V.” e “Dialetto Sampietrano”. Ha collaborato inoltre l’agenzia locale della Banca Popolare Pugliese.

Sarà Ruby Coletta a introdurre la serata con i saluti delle istituzioni locali e dei vari rappresentanti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Gli esperti saranno coordinati da Andrea Bracciale: l’etnomusicologo Pierpaolo De Giorgi, l’artista Massimo Marangio e l’autore Maurizio Nocera ripercorreranno la carriera artistica di Modugno a partire dalla produzione popolare. Le musiche saranno a cura di Gianni Nobile (pianoforte), Giuseppe Fiorante (chitarra e voce), Giorgio Lacerignola (fisarmonica). Alla serata parteciperà anche il presidente della provincia Toni Matarrelli ed è previsto un contributo video di Sergio Blasi, già consigliere regionale e ideatore della Notte della Taranta.

L’obiettivo è stato raggiunto grazie ad un progetto unico nel suo genere di partecipazione popolare e promozione territoriale. Un calice di benvenuto sarà offerto dalla Cantina Tormaresca insieme al buffet gentilmente concesso da bar pasticceria Perù, forno Catamerò, pasticceria Chiriacò e bar Oro Nero. Supporto e collaborazione sono stati inoltre offerti dai volontari della parrocchia San Giovanni Bosco.