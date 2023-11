Pettole e buona birra in via Roma per la festa di santa Cecilia

FRANCAVILLA FONTANA - Per tradizione, santa Cecilia vuol dire "pettole". Il Birrificio Artigianale Pugliese e il Panificio Lombardi hanno deciso di animare via Roma, a Francavilla Fontana, mercoledì 22 novembre 2023. Appuntamento dalle 18:30 alla mezzanotte. Sarà un'occasione per unire la novità con la tradizione. Il birrificio, infatti, ha aperto i battenti lo scorso 1 ottobre: è un'attività giovane e dinamica. Il panificio è un'esercizio commerciale storico e rinomato. Ha una sede in via San Biagio e un'altra, giustappunto, in via Roma, dove si terrà l'evento.

Le pettole saranno fritte all'interno del Panificio Lombardi, mentre il Birrificio Artigianale Pugliese si occuperà di tirare su uno stand dove poter gustare i loro prodotti. Questa pettolata al sapore di birra sarà l'occasione per animare via Roma e sfruttare la chiusura al traffico dell'importante arteria stradale francavillese. E' una degustazione, sì, ma anche un momento di ritrovo e di convivialità. Dopotutto, le festività natalize si avvicinano e santa Cecilia è stata sempre un'occasione per immergersi nell'atmosfera. E l'immersione riesce meglio sorseggiando un po' di buona birra e assaggiando le superbe pettole.