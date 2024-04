La prima festa di primavera in Tenuta Manelli: cibo, vino, cocktail, musica e birra

FRANCAVILLA FONTANA - L'arrivo della primavera va festeggiato. E così Tenuta Manelli ha organizzato la prima festa in tenuta. Appuntamento per giovedì 25 aprile 2024, dalle 12 alle 19. Non solo cibo, per un picnic spensierato e gustoso, ma anche cocktail, vini e la birra artigianale del Birrificio Bap - Birrificio artigianale pugliese. Tenuta Manelli si trova in contrada La Capitanessa, agro di Francavilla Fontana.

All'interno della tenuta sarà presente l'angolo delle fritture, con panzerotti e pesce fritto, e quello del casaro, con mozzarelle fatte al momento e degustazione di formaggi. E ancora: lo stand della brace, con salsiccia, bombette e capocollo, e quello della pasta al pentolo, con orecchiette, pomodorini e cacioricotta. Angolo bar con gin tonic e spritz. Inoltre sarà possibile degustare i vini di Tenuta Manelli e la birra artigianale del Birrificio Bap di Francavilla.

Previsti anche intrattenimento e laboratori per i bambini. Dj set a cura di Domy Pentassuglia e Alex Pellegrino. Il costo di ingresso è di cinque euro a persona, dieci euro con telo da picnic a persona. Gli ospiti poi pagheranno solo ciò che consumeranno. Per prenotare il posto è possibile contattare i seguenti numeri: 333.9670852 (Oronzo); 320 278 8822 (Leo).