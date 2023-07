Balli, panini, drink e calici di vino: festa nel centro di San Donaci

Indirizzo non disponibile

Una serata danzante per rivivere in una notte d’estate le emozioni tipicamente invernali dei tradizionali festini sandonacesi. Pro Loco San Donaci, Gli Amici del Festino e il Centro Anziani San Donaci organizzano “Ue' te li ‘ccatti summer edition”, sabato 29 luglio 2023, a partire dalle ore 21:00, in piazza Pio XII a San Donaci.

Per una sera, la piazza si trasformerà in una sala da ballo all’aperto, per rievocare una delle tradizioni pluridecennali e più amate della piccola cittadina salentina. Durante la serata, fra un tango ed un fox, sarà possibile degustare del buon cibo (panini con carne alla griglia e rosticceria varia) sorseggiando degli ottimi drink o un calice di vino, grazie alla partecipazione di Civico 18, Caffetteria Piazza Municipio e Fernando Chef Errante.

L’evento è patrocinato dal Comune di San Donaci nell’ambito del programma “Estate Sandonacese 2023”. Ingresso libero.