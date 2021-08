San Pancrazio Salentino: inaugurazione di impianti sportivi con show di street art

SAN PANCRAZIO SALENTINO - L’Amministrazione comunale di San Pancrazio Salentino, con estremo orgoglio il 22 agosto alle ore 18.30 inaugura l’impianto sportivo comunale di via Pietro Massari. E’ giunto il termine dei lavori di riqualificazione che hanno interessato gli impianti sportivi del nostro territorio, resi possibili grazie ad una programmazione attenta e mirata dell’Amministrazione comunale che da sempre ha puntato alla valorizzazione della pratica sportiva intesa non solo come atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo ma anche come importante dispositivo di coesione sociale e di recupero sociale di ragazzi e dell’intera collettività.

Sindaco Salvatore Ripa: “Dopo anni di intenso lavoro gli impianti sportivi comunali vengono restituiti alla collettività in una veste del tutto nuova. Siamo orgogliosi di poter lasciare alla cittadinanza e ai nostri ragazzi delle strutture all’avanguardia che permetteranno sia alle associazioni sportive che ai cittadini tutti di potersi sentire parte integrante di un progetto che rappresenta un traguardo condiviso, di cui ognuno deve sentirsi garante e responsabile”.

Assessore allo Sport Raffaella Rucco: “Cinque anni fa l’Amministrazione tutta si era posto un obiettivo chiaro e preciso: quello di riportare in auge gli impianti sportivi comunali. Oggi quell’obiettivo è divenuto realtà grazie al lavoro sinergico della politica, uffici comunali, delle associazioni locali e della cittadinanza tutta. Questa Amministrazione ha sempre riconosciuto la centralità dello sport come attività altamente formativa ed educativa, come elemento propulsore di valori importanti e universali quali la condivisione, il gioco di squadra, il sacrificio, il rispetto dell’avversario e delle regole e la correttezza sportiva. Oltre che con risorse interne, in questi cinque anni l’Ente ha sempre partecipato con convinzione a tutti i bandi ministeriali e regionali che puntassero alla riqualificazione delle strutture sportive comunali dislocate sul territorio ottenendo sempre finanziamenti importanti. Scelta politica dell’Amministrazione, formalizzata con delibera di consiglio comunale, è stata quella di rendere del tutto gratuiti gli impianti esterni di nuova creazione siti in via Pietro Massari alla cittadinanza sanpancraziese, al fine di restituire ai nostri ragazzi luoghi sani in cui praticare sport ogniqualvolta lo desiderino”.

Assessore ai lavori pubblici Patrizia Cavallone: “Il comune di San Pancrazio Salentino si è candidato ad un Avviso pubblico Regionale per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico e sportivo comunale nell'ambito del Por Puglia Fesr - Fse 2014 - 2020 presentando una proposta progettuale relativa a "Lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'Impianto Sportivo Comunale" per un importo complessivo dei lavori pari ad Euro 100.000. Tale proposta progettuale è stata ammessa e completamente finanziata ed ha comportato oltre all'esecuzione di interventi di riqualificazione e ristrutturazione all'interno del palazzetto dello Sport anche la realizzazione di un'area sportiva polivalente dove sarà possibile praticare diverse tipologie di sport: sono stati infatti realizzati un impianto pluriuso per pallavolo pallacanestro e calcetto, una mini pista di atletica ed una specifica area da destinare allo skateboard".

"Oltre alla realizzazione di un'area esterna sportiva polivalente con il suddetto finanziamento si è intervenuti come ho detto innanzi, anche all'interno del Palazzetto dello sport con lavori di ristrutturazione e riqualificazione, con la sostituzione della vecchia caldaia, con l'adeguamento delle dimensioni degli spogliatoi alle norme Coni. Il palazzetto dello Sport è stato inoltre oggetto di ulteriori lavori eseguiti precedentemente che hanno in particolare interessato la sostituzione del telo di copertura, la fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione, la messa a norma dell'impianti di illuminazione e sostituzione di fari a Led, la sistemazione degli infissi esterni, la sistemazione della facciata esterna e la pitturazione esterna, l'installazione di tabellone segnapunti... Inoltre nell' ambito di un progetto di Efficientamento Energetico si è provveduto ad efficientare l'impianto di illuminazione del campo sportivo.”



L’evento “San Pancrazio street art festival” organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Salento fun park e l’associazione che gestisce gli impianti sportivi Gymnasium, inizierà alle ore 11.00 e vedrà l’esibizione dei grandi artisti presenti sulla scena nazionale. Ospiti d’eccezione Nikoskolp e Bando. Dalle 18.30 in poi si darà il via all’inaugurazione degli impianti sportivi alla presenza delle autorità. Si proseguirà con la mostra delle opere di street art realizzate durante la mattinata lungo le mura perimetrali del palazzetto sportivo, a cui seguirà la premiazione, a cura di una giuria preposta, del 1° 2° e 3° posto. Tanti saranno gli eventi che seguiranno: dj set a cura di Dj Omed e Dj Nuck, piccoli tornei sportivi a cura di Gymnasium e Apuliathletica, free skate ed esibizioni di danza -free cypher e break dance. Un evento importante insomma che riporta in vita un patrimonio di cui ogni cittadino deve sentirsi responsabile e custode.