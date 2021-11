 Il movimento nella sua essenza gestuale: workshop teatro-danza con Antonella Boccadamo

CEGLIE MESSAPICA - Rilassarsi, conoscersi e apprendere nuove tecniche di teatrodanza, per rompere con la quotidianità e trarre del beneficio psico-fisico. Una tre giorni dedicata a tutti, amatori e professionisti del settore svolto da Antonella Boccadamo, danzatrice e coreografa bolognese cresciuta nella compagnia Ultima Vez di Bruxelles, percorso che ha influenzato la sua tecnica espressiva ed il suo approccio pedagogico.

Dal 2014 è docente stabile presso Art Factory International Dance Start Up e dal 2019 presso Anfibia, in programmi di formazione professionale di danza contemporanea internazionali. Fondatrice di Alphabet (aleph-beth), un metodo di lavoro che include pratiche corporee particolari e che indaga il movimento nella sua essenza gestuale. Tra le varie tecniche che verranno proposte al workshop: Floorwork, Release technique, Feldenkrais, esercizi che sono il frutto di un lungo percorso di studio sulle pratiche somatiche e sulle tecniche di danza contemporanea tra le più innovative.

L’approccio, delicato e profondo, per indagare il corpo nella sua organicità muscoloscheletrica. Gli incontri prevedono fasi di improvvisazione ed esercizi per rafforzare il rapporto dinamico con lo spazio circostante. Il workshop si terrà nei giorni 26, 27 e 28 novembre presso l'associazione "Testa in Giù" a Ceglie Messapica in via Cosenza, 18. Per info e prenotazioni 320.8888371.