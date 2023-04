Antonio Stornaiolo e Vito Signorile con “PIÙSHAKESPEAREPERTUTTI” a San Pietro Vernotico

SAN PIETRO VERNOTICO – Nuovo appuntamento con la stagione teatrale organizzata dal comune di San Pietro Vernotico in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Venerdì 28 aprile, in scena al Teatro Don Bosco “#PIÙSHAKESPEAREPERTUTTI”, un omaggio a William Shakespeare, che è al tempo stesso una lezione e scherzosa conversazione ideata e condotta dall’attore e presentatore Antonio Stornaiolo con Vito Signorile (sipario ore 20.30).

Uno spettacolo leggero, ma mai superficiale che, con ironia ed uso di linguaggi giovanili e multimediali, racconta la figura del maggior drammaturgo occidentale. La caratteristica principale dell’azione teatrale si basa sul coinvolgimento degli spettatori che sin dall’inizio e continuamente vengono incitati ad esprimere giudizi, prendere parte alla storia, rispondere a test sul tema, inviare tweet ed sms in diretta su quanto sta accadendo “qui ed ora” nel luogo deputato alla rappresentazione. Un gioco teatrale, dunque, come nella miglior tradizione dell’improvvisazione scenica, che prende origine proprio dal teatro elisabettiano.

Biglietti:

Posto unico 8 euro

I biglietti saranno in vendita on line e in tutti i punti vendita Vivaticket dal 14 aprile ore 11.00.

Il botteghino del Teatro Don Bosco sarà aperto il sabato dalle 15.30 alle 18.00, la domenica dalle 9.30 alle 12.00 e la sera di spettacolo dalle ore 19.00.

Info

+39 348 753 7217

www.teatropubblicopugliese.it