“Il volontariato nei beni culturali”, in arrivo i corsi gratuiti

BRINDISI- Le associazioni brindisine Le Colonne, Mamadù e Alt liberi tutti organizzano e promuovono il percorso gratuito online “Il volontario nei beni culturali: dalla formazione alla promozione”, finanziato dal bando per la formazione e la promozione del volontariato del Csv Brindisi Lecce volontariato nel Salento.

Per partecipare è necessario inviare una email lecolonnearteantica@libero.it o a mamaduassociazione@gmail.com entro e non oltre venerdì 12 marzo ore 12 e dopo tale scadenza gli iscritti riceveranno conferma dell’avvio del corso. Le prenotazioni, ricevute secondo l’ordine cronologico, saranno accettate sino ad esaurimento della disponibilità di posti. Al termine del corso sarà consegnato un attestato di partecipazione ed i partecipanti potranno essere coinvolti in processi di cittadinanza attiva.

Di seguito, il calendario degli appuntamenti

Martedì 16 marzo 2021 (ore 17.30 -20.30). Il ruolo del volontariato nei Beni Culturali. L’esperienza del Fondo Ambiente Italiano Docente: Arch. Beniamino Attoma Pepe (Capo Delegazione Brindisi)

Venerdì 19 marzo 2021 (ore 17.30 -20.30). Conoscenza, messa in valore e fruizione dei Beni Culturali Docente: Prof. Massimo Guastella – Università del Salento

Martedì 23 marzo 2021 (ore 17.30 -20.30). Comunicare e promuovere - Tra Aspetti normativi e operativi Docente: Avv. Marcello Biscosi – Aps Le Colonne

Venerdì 26 marzo 2021 (ore 17.30 -20.30). Uno sguardo al patrimonio culturale della città Percorso di conoscenza dei maggiori siti di interesse culturale con guida abilitata

