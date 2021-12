Alla "Carducci" un corso di formazione per docenti sul disturbo dello spettro autistico

MESAGNE - Il primo circolo didattico ”G. Carducci” e l’ associazione di promozione sociale "Coloriamo il Mondo" promuovono un corso di formazione per docenti per un corretto uso dei principi e strategie dell’ analisi applicata del comportamento ( Aba) con bambini e ragazzi con autismo e con bisogni educativi speciali o con comportamenti problematici al fine di promuoverne gli apprendimenti e ridurre i comportamenti problema in un contesto altamente motivante.

“La formazione dei docenti è importante perché i bambini e i ragazzi con autismo presentano dei comportamenti difficilmente intellegibili, soprattutto in un contesto scolastico. La formazione è necessaria per capire un diverso tipo di funzionamento”, si legge in una nota della scuola.

Gli argomenti trattati: disturbo dello spettro autistico e i principi dell’ Aba, motivazione comunicazione e operanti verbali, obiettivi di insegnamento di un curriculum evolutivo, strategie di insegnamento per la programmazione didattica, i comportamenti problema e gli interventi su antecedenti e conseguenze. Il corso ha una durata di 15 ore e sarà tenuto da Federica Fonseca, docente e psicologa Bcba. La conferenza stampa di presentazione del progetto si terrà giovedì 9 dicembre ore 20 presso la scuola elementare "G. Carducci" a Mesagne.