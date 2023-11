Polo liceale: tre giornate di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

BRINDISI - Cominciata oggi (23 novembre 2023) la "Tre Giorni" di informazione, formazione, sensibilizzazione contro la Violenza sulle Donne, che ha visto Coinvolti, in due momenti separati, gli studenti e le studentesse delle classi terminali del Classico quinquennale e quadriennale e del musicale e delle classi terze del Classico quinquennale e quadriennale e del musicale del Polo liceale Marzolla Leo Simone Durano di Brindisi.

Il dirigente scolastico, professoressa Carmen Taurino e il collegio dei docenti, attenti da sempre ai temi dell'educazione all' affettività e alla sessualità, quest' anno hanno invitato, per dialogare con gli alunni, i vari centri antiviolenza operanti nel territorio. Tema del dialogo oggi: " Senza paura", titolo scelto e declinato negli aspetti psicologici, educativi, sociali, giuridici, dalle esperte del Cav, “Ricomincio da me”, che è stato il primo ad essere ospitato nell’auditorium “Cinzia Zonno” del Marzolla. Il Cav è stato rappresentato dalla Dottoressa Andrea Illuzzi (Coordinatrice e Assistente sociale del Cav), dalla Dottoressa Chiara Rubino (Psicologa del Cav), dall' Avv. Giorgia De Vincentis (Avv. esperta che collabora col Cav), dalla Professoressa Annachiara Bruno, autrice del libro " La libertà può volare”.

Saluti iniziali del Primo Collaboratore, Prof.ssa Rosanna Cucinelli, poi della Prof.ssa Pierangela Del Prete, Fs Area Comunicazione ed Eventi, lettura di un testo davvero toccante, composto in questi giorni da Vittoria Savina, classe VA, poi il via al dialogo, al confronto, all' informazione su stalking, violenza, avvisaglie di comportamenti morbosi e relazioni tossiche. A seguire, domani, le esperte del Cav ”Io donna” , Dott.ssa Lia Caprera (Presidente del Cav “Io donna”), la dottoressa Romana Cretazzo (Psicologa del Cav ”Io donna”), con un dialogo, a partire da immagini e video, su “Informazione e strumenti per contrastare la violenza sulle donne, le discriminazioni e i pregiudizi sessisti” con le classi quarte e, in un secondo turno, le esperte del Cav “Crisalide”, Dott.ssa Carla Torsello (Assistente sociale del Cav), Dott.ssa Veronica Pesari (Psicologa e Psicoterapeuta), con un dialogo dal titolo “Dagli stereotipi alla violenza.

Linguaggio, pregiudizi, comportamenti”, con le classi seconde. Infine lunedì 27 novembre sarà la volta della Dott.ssa Roberta Errico, Psicologa, Counselor, Naturopata che collabora con Ama. Puglia, col suo dialogo con le classi prime “Eco e Narciso…Il mito dell’amore tossico. Un viaggio tra l’antica leggenda e la nostra realtà”, supportato dalla mostra fotografica a cura dell’Associazione Odv “La Girandola”, dal nome “Guardami”, Presidente Monica Antonia Agrosì. Il tutto senza paura.