"Le finalità delle prove Invalsi del grado 13": evento formativo a Brindisi

BRINDISI - l’Itet “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi” di Brindisi, d’intesa con l’Istituto Invalsi, ha organizzato un evento formativo dal titolo “Le finalità delle prove Invalsi del grado 13”, rivolto ai dirigenti scolastici e ai docenti della scuola secondaria di secondo grado della Puglia. L’ evento si svolgerà a Brindisi, in data 14 febbraio 2024, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso l’auditorium dell’Istituto “M.L. Flacco”, ubicato al quartiere Minnuta, in Via del Lavoro 21/E.

Il quadro sullo stato degli apprendimenti nella scuola secondaria di secondo grado sarà presentato dal dottor Roberto Ricci, presidente dell’Invalsi, che focalizzerà l’intervento sui fattori che incidono sui risultati del grado 13. Il dottor Francesco Forliano, coordinatore dei Servizi Ispettivi dell’Usr Puglia, illustrerà i dati Invalsi e le misure di contrasto alla dispersione scolastica.

E’ previsto un intervento introduttivo da parte del Direttore Generale, dott. Giuseppe Silipo. All’evento formativo sono invitati a partecipare i dirigenti scolastici e i coordinatori delle attività didattiche, i docenti referenti Invalsi e altri due docenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del secondo grado della Puglia. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

