Nuovo corso di studi al "Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi"

L’Itet Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi comunica che, a partire dal 18 gennaio 2024, sarà possibile effettuare l’iscrizione all’indirizzo “costruzioni, ambiente, territorio” (ex Geometri). La Regione Puglia, nel dimensionamento per il 2024-2025, ha infatti deliberato la riattivazione del codice meccanografico del “Belluzzi”, per garantire al territorio della città di Brindisi la presenza dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio.

Il corso di studi “costruzioni, ambiente, territorio”, introdotto con la riforma del 2010, si articola in due bienni e un quinto anno, al termine dei quali gli studenti sono in grado di affrontare adeguatamente le nuove esigenze del settore edile-territoriale-ambientale.

Nel primo biennio, l’area tecnologico-scientifica, comprendente materie come fisica, chimica, scienze, geografia e biologia, diritto, tecnologie informatiche, e l’area logico-matematica permettono agli studenti di affrontare le discipline d’indirizzo del secondo biennio e dell’ultimo anno, quali progettazione, costruzioni, impianti, economia ed estimo, topografia e fotogrammetria. Il curricolo si completa con le discipline dell’area umanistica e dei linguaggi, comprendente la letteratura italiana, la storia e la lingua inglese.

Il profilo formativo e professionale in uscita è caratterizzato dal possesso di capacita? grafico-progettuali nel settore del rilievo e delle costruzioni e dalle conoscenze inerenti all’organizzazione, alla gestione del territorio e alla salvaguardia dell’ambiente.

Il diplomato in “costruzioni, ambiente, territorio” può operare in enti pubblici e privati, strutture di servizio, aziende del settore delle costruzioni (edilizie, minerarie, stradali, ecc.), studi professionali specifici nel settore del rilievo, progettuale e gestionale, consorzi di bonifica, agenzie di intermediazione immobiliare, enti di certificazione ambientale, uffici tecnici e commerciali di società di produzione e distribuzione di energia, con ruoli quali: tecnico geologico; tecnico delle costruzioni civili e professioni assimilate; rilevatore e disegnatore di prospezioni geologiche; tecnico della gestione di cantieri edili; tecnico per la conduzione e direzione dei cantieri per costruzioni in sotterraneo; tecnico della sicurezza sul lavoro; assistente al responsabile dei lavori e della sicurezza nei cantieri minerari, compresi quelli con utilizzo di esplosivi; tecnico del controllo ambientale

Inoltre, può svolgere attività professionale autonoma, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, come titolare di imprese e studi di settore, consulente tecnico per studi notarili, tribunali, banche, assicurazioni, agenzie immobiliari, amministratore di immobili

Grazie all’apertura dell’indirizzo “costruzioni, ambiente, territorio” gli studenti della secondaria di primo grado potranno cogliere l’opportunità di intraprendere un percorso di studi che permetterà loro un immediato inserimento lavorativo, vista la prospettiva futura del fabbisogno richiesto nel settore dei sevizi e delle infrastrutture.

Infatti, secondo il rapporto previsionale di Unioncamere, le filiere che esprimeranno ampi fabbisogni occupazionali nei prossimi cinque anni sono gli “altri servizi pubblici e privati” - che comprendono i servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone e la PA in senso stretto - (circa 567mila opportunità previste in cinque anni), la filiera produttiva della “salute” (477mila unità), quella “formazione e cultura” (436mila i lavoratori di cui ci sarà bisogno), seguita da “finanza e consulenza” (quasi 430mila unità) e “costruzioni e infrastrutture” (270mila unità). -Sistema Informativo Excelsior - previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in italia a medio termine (2023-2027).