Open day speciale al Liceo Marzolla di Brindisi tra debaters e Liceo Matematico

BRINDISI - Iniziate nei mesi scorsi come attività di Pcto per gli studenti del Marzolla e come avvio all’acquisizione di competenze di discussione e argomentazione per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado, le attività di debate sono al rush finale. Varie le scuole secondarie che hanno partecipato con le loro squadre di debaters in erba: IC ‘Bozzano Centro’ - BR, IC ‘Casale’ -BR, IC ‘Commenda’- BR, IC ‘Santa Chiara’ -BR. Titolo del torneo “Κοσμοπολίτης: cittadinanza comunitaria e planetaria”. È questa la progettualità Pcto proposta dagli studenti e dai docenti del Liceo Classico alla comunità scolastica delle scuole secondarie di primo grado: l’avviamento all'attività didattica del "debate" è stata un efficace allenamento della competenza argomentativa e un appassionante esercizio di democrazia, utile alla costruzione di una civiltà del dialogo.

Il 14 gennaio si terrà nell’auditorium del Marzolla la premiazione dei migliori debaters, cui è stata posta la mozione se il sentirsi parte di una comunità globalizzata possa coesistere o no col sentirsi partecipi di un’identità culturale e nazionale. Il metodo affonda le sue radici nella sofistica, che fece della dimostrazione della verità soggettiva la sua via privilegiata verso la saggezza, nella quale l’uso della retorica e dei suoi accorgimenti era messo al servizio della ricerca del vero, talvolta sfociando nell’eristica. Posta la mozione, dunque, i giovani studenti si sono esercitati sfidandosi, a forza di argomentazioni, in due squadre di opinione opposta.

Ugualmente accattivante, con una lotta all’ultimo argomento, è stato il torneo “Rhetores”, del quale, sempre il 14 gennaio, si disputerà il torneo finale di Istituto. Il tutto all’interno del Progetto di Debate “Nunc disputandum est”, che ha visto impegnati vari alunni marzolliani, coordinati e guidati dalle Proff.sse De Giovanni e Quarta. Anche in questo caso, premiazione il 14 gennaio del miglior debater e della squadra vincitrice. Ai “piccoli” e ai “grandi” debaters attestati e gadget.

Ma c’è di più: durante l’open day si terrà la conferenza stampa per la presentazione del Liceo Matematico, nuovo indirizzo che al Marzolla sarà avviato dal prossimo anno scolastico. In continuità con quanto già avviato da qualche anno, con l’opzione del corso con il potenziamento di matematica per il primo biennio, il liceo matematico rappresenterà un nuovo modo di “fare” matematica in maniera trasversale con altre discipline.

Ciò richiederà di rimodulare la didattica e di programmare ancor più in ottica interdisciplinare, sì da rendere le discipline degli strumenti funzionali al perseguimento di abilità e competenze. Previsti in conferenza stampa gli interventi della Dott.ssa Elisabetta Mangini, Unisalento, Referente Liceo Matematico; del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmen Taurino; del Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rosanna Cucinelli, Docente di Matematica e Fisica, dalle 10:45 alle 11:45 nella stessa mattinata dell’open day. Tante, quindi, le nuove sfide che attendono al Marzolla docenti e alunni.