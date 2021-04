Tecnologia e ragazzi, il webinar del liceo di Fasano

FASANO - Venerdì 16 aprile alle 9 sarà possibile seguire un webinar su giovani generazioni e uso di tecnologie curato dal prof. Francesco Pira, evento promosso dal Liceo “Leonardo da Vinci” di Fasano.

L’amministrazione comunale ha patrocinato l’evento acquistando alcune copie dell’ultimo lavoro del Prof Pira “Figli delle App” donate alle biblioteche scolastiche delle scuole superiori del territorio.

«Siamo orgogliosi di aver patrocinato questo webinar - afferma l’assessore alla Pubblica istruzione Cinzia Caroli - , si tratta di tematiche che devono essere poste al centro della riflessione pedagogica e culturale di un territorio. È importante cercare di mantenere dritta la rotta dell’educazione nell’interesse esclusivo dei nostri ragazzi, a questo proposito oggi il mio pensiero va ad un grande pedagogista barese che ho avuto il privilegio di avere come professore universitario e che ieri si è spento il prof Giuseppe Russillo.

Questo tipo di eventi ci consente di rivolgerci direttamente ai ragazzi per parlare della percezione che essi stessi hanno dei social e delle App di nuova generazione, ho trovato interessante anche lo studio che il prof. Pira ci propone relativamente ad una ricerca condotta su un campione di ragazzi intervistati.

Concludo con il ringraziare il Liceo “da Vinci” per questa iniziativa alla quale so che parteciperanno tutti gli studenti delle scuole superiori di Fasano, quindi anche la grande famiglia del Salvemini. Inoltre, la stessa associazione di genitori (Age Fasano Onlus) ha manifestato grande interesse e so che seguiranno anch’essi, in qualità di genitori, l’evento online». Il seminario sarà trasmesso sul canale YouTube https://www.youtube.com/watch?v=HipwjlHbYG8