Al via la pulizia degli arenili nelle aree libere adiacenti alle spiagge brindisine

BRINDISI - Si procede verso la risoluzione di un problema sentito da molti bagnanti brindisini. Diverse sono state, nel corso dei giorni e delle settimane precedenti, le specifiche segnalzioni riguardanti la sporcizia presente in alcune spiagge libere di competenza comunale.

Secondo quanto disposto dalla Amministrazione di Brindisi, infatti, Ecotecnica ha comunicato di aver dato inizio alla pulizia degli arenili presenti nelle aree libere interessate, adiacenti a tre lidi brindisini.

"Notevole è lo spiegamento di uomini e mezzi alfine poter restituire ai bagnanti aree pubbliche in questa estate che si preannuncia torrida" comunica l'azienda.

I Iavori hanno avuto inizio all'alba di oggi (lunedì 10 luglio) e proseguiranno per l'intera settimana in maniera progressiva, partendo da Lido 128, passando nell'area di Lido Azzurro e concludendo in prossimità di Lido Sant'Anna.