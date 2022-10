Giornata mondiale dell'Alimentazione: focus su ortaggi e tradizioni di Puglia

Mercoledì 12 ottobre 2022 dalle ore 10 nell’aula magna dell’I.I.S.S. “Luigi dell’Erba” di Castellana Grotte (Bari) è in programma il seminario “L’alimentazione pugliese, tra ortaggi e tradizioni”, dedicato a sensibilizzare i più giovani ai temi dell’alimentazione, dell’agrobiodiversità e della sostenibilità ambientale. Il seminario è organizzato dal Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in collaborazione con la Regione Puglia - Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari e l’ I.I.S.S. “Luigi dell’Erba”.

L'iniziativa rientra tra le attività di divulgazione nelle scuole previste dal progetto regionale sull'Agrobiodiversità, finanziato dal Mipaaf, e si inserisce a pieno titolo nelle celebrazioni del 16 ottobre 2022, Giornata Mondiale dell’Alimentazione, ricorrenza istituita dai Paesi membri della FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) nel novembre del 1979, ed oggi celebrata da più di 150 nazioni nel mondo.

Nel corso del seminario del 12 ottobre 2022, visibile anche online grazie alla diretta streaming programmata sulla pagina Facebook del progetto BiodiverSO, sarà presentato il nuovo libro “10 prodotti per te – ortaggi della tradizione pugliese” (autori Massimiliano Renna e Pietro Santamaria), realizzato con il contributo della Regione Puglia Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale (D.G.R. 1396/2020 - "Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare Annualità 2020/2021 - Regione Puglia") e dedicato a dieci ortaggi pugliesi inseriti nell’elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (Pat).

All’interno dell’e-book la descrizione in dettaglio di questi ortaggi, insieme alle caratteristiche principali, la tecnica colturale, le tradizioni, gli usi, le abitudini, i dialetti e le ricorrenze delle comunità pugliesi che li hanno sviluppati e continuano a coltivarli.