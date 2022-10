Puliamo il mondo, l'iniziativa di Legambiente fa tappa a Cisternino

CISTERNINO - "Puliamo il Mondo 2022 - per un clima di pace”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo portato in Italia da Legambiente, ha toccato, anche, la città di Cisternino nella giornata di ieri, sabato 7 ottobre, nel piazzale antistante la ferrovia Sud Est in viale Stazione. Il Comune ha dunque aderito all'invito del locale circolo di Legambiente allestendo la macchina organizzativa insieme al comando della polizia locale. Un momento formativo e di sensibilizzazione per la cura e la tutela dell'ambiente e una piccola lezione all'aperto di educazione ambientale. Bustoni colmi di rifiuti di ogni genere, dal vetro alla plastica, al secco non riciclabile, persino indumenti dismessi è il risultato della pulizia nel tratto antistante la stazione. Altre giornate di pulizia saranno organizzate nelle prossime settimane coinvolgendo attivamente, soprattutto, i giovani studenti che avranno l’opportunità di prendersi cura di una parte del territorio attraverso interventi di pulizia e rendere la città più decorosa.