Pulizia sulla Litoranea Nord, ma il maltempo vanifica il lavoro degli operatori

BRINDISI - Nei giorni scorsi, gli operatori di Ecotecnica Srl avevano provveduto a rendere fruibili gli spazi liberi presenti sulla Litoranea Nord, ad eccezione di due siti per i quali erano imminenti le operazioni di bonifica.

La società, in una nota, ha voluto esprimere il suo rammarico per non poter consentire ai bagnanti di usufruire di tutti gli spazi liberi presenti in questo fine settimana. Questo poiché i continui spiaggiamenti di materiale legnoso - posidonia e rifiuto misto leggero - che stanno interessando l'intera costa adriatica, ma soprattutto il maltempo degli ultimi giorni, hanno vanificato ed annullato ogni precedente prestazione.

Nonostante il lavoro di pulizia svolto, come si evince dal materiale fotografico allegato nell'articolo, gli arenili dell'intera costa, ieri (16 giugno) si presentavano in pessime condizioni.

"Vi sarà bisogno, dunque, di un ulteriore notevole sforzo da parte degli operatori - si legge in una nota dell'azienda - ai quali Ecotecnica riconosce una encomiabile attività profusa, per ripristinare i luoghi e sarà fondamentale il supporto e la comprensione di tutti".