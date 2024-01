Bonus bollette 2024: si riduce la platea dei beneficiari

Anche quest'anno il governo ha previsto un bonus bollette per quelle famiglie che versano in condizioni di disagio economico. La misura, che ha l'intento di contrastare i rincari delle utenze domestiche, ha comuque subito delle modifiche significative rispetto al recente passato.

Ora il bonus è rivolto ai nuclei familiari con Isee non superiore a 9.530 euro oppure non superiore a 20mila euro per quelli con almeno 4 figli a carico. Si è ristretta dunque la platea dei possibili fruitori. Fino al 2023 poteva accedere a questa agevolazione chi aveva un Isee fino a 15mila euro o 30mila euro con almeno quattro figli a carico.

Solo per la bolletta della luce rimane in vigore il bonus elettrico "tradizionale" ancora per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024: il contributo è compreso tra i 76,44 euro per i nuclei con uno o due componenti e i 113,75 euro per i nuclei più numerosi.

Come richiedere il bonus

Per ricevere l'agevolazione non c'è bisogno di presentare alcuna domanda, poiché è direttamente l'Inps ad inviare le informazioni necessarie all'Arera, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Dunque, l'agevolazione arriva in automatico per chi rientra nei requisiti previsti dalla legge.

È comunque possibile sapere se si rientra nella platea dei beneficiari dal sito Inps. Bisogna entrare nel Portale unico Isee, poi cliccare su "Accedi come cittadino" e proseguire con Spid, Cie (carta d'identità elettronica) o Cns (carta nazionale dei servizi). Dopo si deve individuare la voce "Cerca le tue dichiarazioni" in alto a destra. Dopo aver selezionato il proprio codice fiscale, cliccare su "Cerca" e poi, nella parte destra dello schermo, su "Cerca Dsu bonus sociale". A questo punto è possibile visionare l'elenco delle Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) e quindi i dati che sono stati inviati dall'Inps all'Arera per l'accesso al bonus sociale sulle bollette.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp.