Accesso al libretto sanitario: come fare e quali informazioni si possono consultare

BRINDISI - Operazioni, visite specialistiche, farmaci assunti e tanto altro. Queste informazioni sono contenute nel Fascicolo sanitario elettrico (Fse), lo strumento che registra l’intera storia sanitaria di ogni singola persona.

Tutti possono consultarlo semplicemente. Il sistema, inoltre, è visionabile dai professionisti sanitari affinché siano allineati sullo stato di salute nel tempo di un paziente. In questo modo si rende il servizio sanitario più efficace ed efficiente.

Per accedere al proprio Fascicolo sanitario elettronico è sufficente recarsi nell'apposita sezione sul sito del Mef, la ragioneria dello Stato. Poi è necessario proseguire attraverso uno dei tre metodi messi a disposizione: inserendo le credezionali Spid (sistema pubblico d'identità digitale), Cie (carta d'identità elettronica) o Ts-Cns (tessera sanitaria, carta nazionale dei servizi). Una volta identificati, si potrà accedere alla propria storia sanitaria.

Le tipologie di informazioni

Attualmente il Fascicolo raccoglie e rende disponibili al paziente e, con il suo consenso, al personale sanitario:

i dati identificativi e amministrativi dell'assistito;

le informazioni del medico di base dal lui scelto;

le prescrizioni specialistiche e farmaceutiche;

i referti di laboratorio;

il profilo sanitario sintetico redatto e aggiornato dal medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che riassume la storia clinica dell’assistito e la sua situazione corrente conosciuta.

Inoltre l’assistito ha a disposizione il taccuino in cui può inserire, a propria discrezione e autonomamente, i dati e documenti personali che reputa di interesse per gli operatori sanitari che dovessero prenderlo in cura.

A breve, inoltre, potranno essere inseriti anche:

Lettera di dimissione ospedaliera;

Verbale di pronto soccorso;

Referto di radiologia;

Documento di esenzione;

Referto di specialistica ambulatoriale;

Referto di anatomia patologica;

Prescrizione dematerializzata;

Erogazione farmaceutica e specialistica;

Taccuino;

Dossier farmaceutico;

Vaccinazioni.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui