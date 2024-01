Famiglie numerose: un contributo concesso nei Comuni dell'Ambito 4

MESAGNE - Un nuovo contributo economico sarà destinato alle famiglie numerose, con almeno 3 figli a carico e fino a 26 anni di età, che presentano un Isee non superiore a 25mila euro. L'iniziativa, finanziata dalla Regione Puglia, è curata dal Consorzio Ats Br 4 di Mesagne, che coinvolge anche i Comuni di Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Donaci, San Pancrazio, San Pietro, Torchiarolo e Torre Santa Susanna.

I contributi alle famiglie sono stanziati al fine di garantire un sostegno per le seguenti finalità:

- trasporto scolastico: pari al 30 percento dell'importo annuo dell'abbonamento;

- rette per scuole dell'infanzia: pari al 30 percento della tariffa mensile;

- contributo Tari: pari al 50 percento della tariffa;

- mense scolastiche: pari al 30 percento del costo dei buoni mensa;

- libri scolastici: concessione contributo di massimo 100 euro per minore, come rimborso delle spese per l’acquisto di libri e materiale vario;

- spese mediche: massimo 350 euro per minore, a copertura delle spese mediche non riconosciute dal Servizio sanitario nazionale. Tra queste occhiali, apparecchi odontoiatrici, protesi ortopediche e così via.

Per ogni nucleo familiare potranno essere assegnati benefici economici per il rimborso delle spese documentate fino ad un importo massimo compreso tra 500 euro (aumentato di 100 euro in presenza di uno o più figli diversamente abili) e mille euro, differenziati in base al numero dei figli fisicamente a carico e al valore Isee.

Le domande potranno essere inviate a decorrere dal prossimo 22 gennaio fino al 16 febbraio su apposito modello (Allegato B) dell’Avviso pubblico, disponibile sul sito del Consorzio Ats Br4, da parte di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. Si può ricorrere anche all'invio per posta raccomandata e all'e-mail pec consorzio@pec.ambitomesagne.it.