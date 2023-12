Indennità di 500 euro con il "Reddito di dignità pugliese": come fare richiesta

BARI - È stato approvato con determinazione dirigenziale 146/1258 del 1 dicembre, l'Avviso pubblico regionale per l'accesso al contributo “Red 2023”, una misura identitaria della Regione Puglia, ormai dal 2016, evoluta nelle sue versioni, che ha aiutato e supportato decine di migliaia di persone in difficoltà.

In questa nuova edizione il "Reddito di dignita" prevede sempre misure integrate e personalizzate di inclusione attiva che tengono tuttavia conto della condizione sociale post pandemica dei destinatari e dell’integrazione con il Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione, con l’obiettivo di mettere in protezione con percorsi di attivazione ed inclusione globale persone e famiglie non raggiunte, oppure parzialmente raggiunte dalle nuove misure nazionali in tema di contrasto alla povertà.

La dotazione finanziaria per questo primo avviso è pari a 15 milioni di euro. L’indennità economica mensile individuale per i soggetti ammessi a contributo è di 500 euro, a fronte della sottoscrizione del Patto di inclusione e dello svolgimento delle prestazioni in esso previste.

Requisiti di accesso

L’avviso si rivolge a cittadini/e di età compresa fra i 18 anni compiuti e i 65 anni non ancora compiuti in possesso dei seguenti requisiti:

• Isee (ordinario o corrente) in corso di validità con riferimento al nucleo familiare che riporti:un valore Iseenon superiore a 9.360,00 euro;

- un valore della componente patrimoniale immobiliare, al netto delle detrazioni, non superiore a 30mila euro;

- un valore della componente patrimoniale mobiliare, al netto delle detrazioni, non superiore a 15mila.

Per le famiglie numerose (nuclei familiari di 5 componenti o più oppure genitore solo con almeno tre figli minori), Isee (ordinario o corrente) in corso di validità, che riporti:

• un valore Isee non superiore a 15mila euro;

• un valore della componente patrimoniale immobiliare, al netto delle detrazioni, non superiore a 30mila euro;

• il valore della componente patrimoniale mobiliare, al netto delle detrazioni, non superiore a 20mila euro.

Sono criteri premiali di valutazione:

• la presenza nel nucleo familiare di immigrati,

• la numerosità del nucleo familiare;

• la presenza di disoccupati ultracinquantenni.

• le giovani coppie conviventi

• i nuclei familiari monopersonali

Presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate esclusivamente on line sulla piattaforma dedicata (cliccare sul link per accedere) a partire dalle ore 10:00 di martedì 5 dicembre 2023 e sino alle ore 14:00 del 5 gennaio 2024.

Per presentare la domanda, il/la cittadino/a deve essere in possesso di credenziali Spid, di livello 2 e una attestazione Isee (ordinario o corrente) in corso di validità alla data di generazione del “codice famiglia” senza omissioni o difformità. Le credenziali Spid devono essere intestate al titolare della domanda.

Qualora il cittadino non sia in possesso di credenziali Spid è possibile delegare soggetti terzi, in possesso di credenziali Spid, autorizzati alla presentazione delle domande, fra cui: gli sportelli dei Caf e dei patronati, convenzionati all’uopo con gli Ambiti territoriali, oppure gli sportelli di segretariato sociale degli Ambiti territoriali.