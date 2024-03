Iscrizione o riconferma servizio mensa scolastica a Brindisi: tutte le informazioni

Sul suo sito ufficiale, il Comune di Brindisi ha reso noto che dal 3 aprile prossimo saranno aperte le domande di iscrizione al servizio di refezione scolastica in relazione all'anno 2024/2025 per tutti gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie a tempo pieno.

Ciò perché l’iscrizione a scuola non comporta automaticamente quella al servizio di refezione scolastica. ​Quest'ultima dovrà essere effettuata esclusivamente online tramite l'applicazione Comunicapp, scaricabile dallo store del proprio smartphone, o dal Portale dei genitori raggiungibile da qualsiasi pc connesso alla rete al seguente link: https://www4.eticasoluzioni.com/brindisiportalegen.

L’istanza è da intendersi obbligatoria per tutti, sia in caso di nuova iscrizione che in caso di riconferma, in quanto coloro che non avranno effettuato l’iscrizione nei termini stabiliti, non potranno accedere al servizio mensa. Il modulo per attivare la richiesta sarà disponibile online dal 3 aprile al 21 giugno 2024.



Gli utenti che non dispongono di strumentazione informatica che consenta l’accesso ad internet potranno ricevere assistenza e supporto presso l’apposito ufficio comunale il martedì e il giovedì mattina dalle 10,30 alle 12,00 o telefonando ai numeri 0831/229715 e 0831/229388.

Si precisa che alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati, in formato Pdf:

1. Copia dell’attestazione Isee in corso di validità (comprensivo di tutti e tre i fogli del modello Isee) con scadenza dicembre 2024;

- N.B. In caso di mancata dichiarazione del valore Isee o attestazione riportante scadenza diversa da quella richiesta verrà applicata la tariffa massima.

2. Certificazione medica rilasciata dal pediatra in caso di intolleranze e allergie alimentari dell’alunno;

3. Modulo dieta etico-religiosa su richiesta del genitore;

4. Alla presente si allega manuale di istruzione per l’inserimento online delle istanze.

Ulteriori informazioni si potranno sul sito internet del Comune di Brindisi (cliccare qui per accedere).

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui