IMU: cos’è e quando pagarla a Brindisi

Si avvicina la scadenza per il pagamento dell'Imposta municipale propria. La Legge di Bilancio 2020 ha accorpato Imu e Tasi. La nuova Imposta si applica in tutti i comuni, tranne in Friuli- Venezia-Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, che mantengono l'autonomia impositiva. Tra le novità del Dl rilancio approvate in commissione Bilancio alla Camera c'è lo sconto fino al 20 per cento delle aliquote Imu, a condizione che chi paga utilizzi l’addebito sul proprio conto corrente.

Chi deve pagare l’IMU

Deve pagare l’Imu chi possiede immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali - Iap), chi gode sugli stessi di un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione (anche quello spettante al coniuge superstite a seguito di successione), enfiteusi, superficie, il concessionario di aree demaniali e il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Quanto si deve pagare di IMU

Ogni comune stabilisce autonomamente le aliquote dell'IMU. Per il calcolo dell’IMU dovuta, le sedi Caf e il la Cisl sono a disposizione per aggiornare il calcolo in base alle delibere dei singoli Comuni.

Sia per i fabbricati che per i terreni edificabili l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, e i comuni possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

In sostituzione della maggiorazione della TASI viene concesso ai comuni che hanno già esercitato tale facoltà di aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento sino all’1,14 per cento, a decorrere dall’anno 2020, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all’anno 2019. Negli anni successivi è solo possibile ridurre la maggiorazione, mentre resta esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Per l'abitazione principale di lusso l’aliquota è fissata allo 0,5 per cento e il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota di base è lo 0,1 per cento, e il comune può ridurla fino all’azzeramento.

Per i fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), fino al 2019 soggetti solo alla TASI, è fissata un'aliquota allo 0,1 per cento fino al 2021, che i comuni possono aumentare fino allo 0,25 per cento o diminuire fino all’azzeramento, mentre dal 1° gennaio 2022 saranno esenti dall'imposta.

Confermate le seguenti riduzioni:

riduzione al 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

riduzione al 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Beneficio che si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge con figli minori.

riduzione al 75% dell’aliquota base stabilita dal comune per le abitazioni locate a canone concordato.

Scadenze IMU

Si paga con bollettino di conto corrente postale o con modello F24.

16 giugno 2020: prima rata di acconto;

16 dicembre 2020: seconda rata a saldo per l’anno 2020.

È facoltà del contribuente pagare in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno 2020.

Per gli enti non commerciali è previsto il versamento dell’IMU in tre rate con scadenza: