Allerta meteo gialla su tutta la Puglia a partire dalle ore 6 di domani, sabato 20 gennaio, per le successive 18 ore. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati sulla Puglia centro-settentrionale. Nevicate al di sopra dei 400 - 600 metri sul livello del mare sulla Puglia centro - settentrionale, con apporti al suolo moderati. Venti: forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di burrasca fino a burrasca forte sulla Puglia meridionale; forti mareggiate lungo le coste esposte.

In arrivo vento, pioggia e neve: allerta meteo "gialla" in Puglia per 18 ore