"Candidare la zona Albertini al bando regionale per forestazione urbana"

BRINDISI - Due consiglieri comunali del Pd di Brindisi, Alessio Carbonella e Denise Aggiano, hanno lanciato una proposta: candidare un progetto per la creazione di un parco naturale in zona Albertini, nei pressi del Paradiso. La Regione Puglia, da qualche giorno, ha emanato un bando per la forestazione urbana e periurbana. Infatti, il progetto "Alberi per il futuro" è volto a sostenere i Comuni pugliesi che intendono potenziare le aree verdi nel proprio ambito territoriale con la finalità di migliorare la qualità dell'aria e di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, nonché di contrastare le ondate di calore, l'inquinamento e il consumo del suolo, beneficiando quindi anche del valore estetico e del miglioramento della vivibilità cittadina.

Il contributo finanziario previsto dal bando, aperto fino al 9 settembre, è per la progettazione, direzione lavori ed esecuzione di interventi di realizzazione e di riqualificazione di aree verdi, mediante la piantumazione di essenze arboree ed arbustive autoctone. Per questo i due consiglieri del Pd brindisino spiegano: "Confidiamo perciò che l'Amministrazione comunale aderisca prontamente a questo bando regionale e, altresì, suggeriamo di candidare l'area estesa per un ettaro, tra le vie Parigi, Madrid, Londra e Vienna in zona Albertini, per la realizzazione di un parco naturale mediante la messa a dimora di essenze arboree".