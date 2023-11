Consiglio provinciale, si torna al voto: i nomi di tutti i candidati

BRINDISI – Sono 33 i candidati in lizza per 12 posti. Stamattina (lunedì 27 novembre) sono state depositate le liste in vista delle elezioni per il rinnovo per il consiglio provinciale di Brindisi, in programma domenica 17 dicembre. La tornata elettorale è ristretta ai consiglieri comunali e ai sindaci della provincia. Il mandato del presidente dell’ente, Toni Matarrelli, eletto nel marzo 2022, scadrà nel 2025.

Il centrosinistra, che attualmente ha una rappresentanza di otto consiglieri, ha presentato due liste. Quella dei Democratici e progressisti è composta da esponenti del Pd, del Movimento 5 stelle e del Partito Socialista. L’altra lista, “Impegno per la Provincia”, è a sostegno dello stesso Matarrelli. Il centrodestra, che nell’attuale consiliatura ha quattro seggi, partecipa alle elezioni con una sola lista: “Centrodestra per la Provincia”.

Solo un paio di sindaci sono della partita. Si tratta di Elio Ciccarese (Torchiarolo) e Marco Marra (Cellino San Marco). Il mandato dei consiglieri provinciali è di due anni, ma al vaglio della commissione Affari costituzionali del Senato che introdurrebbe di nuovo l'elezione diretta di presidenti e consiglieri provinciali.

I candidati

Centrosinistra

Democratici e progressisti: Denise Aggiano (Brindisi); Francesco Briganti (Cellino San Marco); Mario Luigi Convertini (Cisternino); Serafina Latartara (Francavilla Fontana); Roberta Natalini (Torre Santa Susanna); Marco Ruggiero (San Vito dei Normanni); Domenico Tanzarella (Ostuni); Giuseppe Ventrella (Fasano); Antonella Vincenti (San Donaci).

Impegno per la Provincia: Clarita Mingolla (Latiano); Rocco Muolo (Villa Castelli); Elio Ciccarese (sindaco Torchiarolo); Marco Marra (Cellino San Marco); Marina Melgiovanni (San Pancrazio Salentino); Marco Argese (Cellino San Marco); Rosalia Fumarola (San Michele); Pasquale Luperti (Brindisi); Michele De Stradis (Oria); Antonella La Camera (Carovigno); Antonio Loparco (Cisternino); Isabella Vitale (Ceglie Messapica).

Centrodestra

"Centrodestra per la Provincia": Mario Borromeo (Brindisi); Luciano Cavaliere (San Vito dei Normanni); Laura De Mola (Fasano); Susanna Di Maggio (Torre Santa Susanna); Cosimo Elmo (Brindisi); Giacomo Ferrara (Fasano); Luana Iaia (San Vito dei Normanni); Michele Tommaso Lariccia (San Pietro Vernotico); Tiziana Martucci (Brindisi); Maria Pecere (Ostuni); Cataldo Rodio (Ceglie Messapica); Pasquale Santoro (Ceglie Messapica)