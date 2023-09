Il sindaco Marchionna nomina il suo staff: cinque collaboratori a titolo gratuito

BRINDISI - Il sindaco Giuseppe Marchionna nomina un suo team di collaboratori, tutti a titolo gratuito.

Il giornalista pubblicista Andrea Pezzuto, già collaboratore di Marchionna durante la campagna elettorale, si occuperà di iniziative in materia di comunicazione.

Gianni Carenza, già responsabile amministrativo presso l’assessorato Urbanistica della Regione Puglie, collaborerà per le materie urbanistiche.

La copywriting specialist Gilda Pagnozzi collaborerà nell’ambito del social media marketing.

L’ingegner Giuseppe Deleonardis, certificatore di sostenibilità ambientale, si occuperà di materie ambientali.

Infine Paolo Chiantera, già assessore al Traffico nella giunta Mennitti, già quadro presso lo stabilimento petrolchimico, collaborerà nel settore delle politiche industriali.

Il primo cittadino ha comunicato l’avvio di queste nuove collaborazioni agli assessori, al presidente del consiglio comunale, ai consiglieri e al segretario generale attraverso una nota datata 15 settembre. Oltre a precisare che non sarà corrisposto alcun tipo di compenso, il sindaco chiarisce che la comunicazione in questione non attribuisce “alcuna forma di delega, né investitura di qualsivoglia ruolo istituzionale”.