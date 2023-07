Rottamazione tributi comunali: arriva il via libera dal consiglio comunale

BRINDISI - Il consiglio comunale di Brindisi ha approvato con 27 voti favorevoli le delibere comunali riguardanti la rottamazione quater riferita ai tributi comunali.

Gli accertamenti e le ingiunzioni di pagamento dei tributi comunali notificati dall’1 gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2015 al di sotto di 1.000 euro saranno stralciati automaticamente, mentre quelli notificati entro il 20 giugno 2022 superiori ad 1.000 euro potranno essere oggetto di rottamazione concedendo lo sgravio di sanzioni e interessi.

“Abbiamo votato con consapevolezza queste delibere - sostiene il capogruppo di Forza Italia, Cosimo Elmo - perché convinti del fatto che per tanti cittadini rappresenta una opportunità per sanare le posizioni debitorie createsi sicuramente per impossibilità economica. Succede che moltissime famiglie non riescano a pagare, subendo una pressione sanzionatoria davvero esagerata”.

E prosegue ancora: “E' un segnale distensivo che abbiamo voluto dare ai nostri concittadini nel rapporto con le istituzioni e perciò abbiamo convintamente votato le delibere proposte dall'assessora al Bilancio Antonucci”.